Napoli formåede ikke at vinde ude over Sassuolo, og dermed kan Juventus øge i toppen med sejr over Milan.

Napoli tabte lørdag aften vigtigt terræn i kampen om det italienske mesterskab, som har udviklet sig til en duel mod Juventus.

Syditalienerne havde chancen for at overtage førstepladsen for en stund, men måtte nøjes med 1-1 ude mod Sassuolo.

Dermed har Napoli 74 point for 30 kampe, mens Juventus har 75 point for 29 kampe inden hjemmekampen mod Milan senere lørdag aften.

Sassuolo bragte sig foran efter en dødbold i det 22. minut. I første omgang headede Federico Peluso på overliggeren, men Matteo Politano var hurtig i opfattelsen og sendte riposten fladt i mål til 1-0.

Trods massiv Napoli-dominans i store dele af kampen formåede hjemmeholdet længe at holde stand.

Først efter 80 minutter faldt udligningen, da Mario Rui sendte bolden ind foran mål, hvor José Maria Callejon udlignede.

Tidligere lørdag var Roma som optakt til Champions League-kvartfinalen tæt på nederlag ude mod Bologna, men Edin Dzeko sørgede for resultatet 1-1 med et kvarter tilbage.

Roma ligger nummer tre med 60 point foran Inter, der med 3-0-sejren over Verona bragte sig på 58 point.

Derefter følger med 57 point Lazio, der vandt med 6-2 hjemme over bundholdet Benevento.

