Det var to velspillende offensive spillere, som sørgede for Leipzigs mål i 2-1 sejren over et noget tamt Zenit. Naby Keita og Timo Werner skiftedes til at finde hinanden i begge hjemmeholdets to mål.

Få e-avisen og fuld adgang til BT.dk hver dag for kun 49 kr. i en måned - Bestil nu Kan du li' hvad du læser? Giv os et like Hitter på Facebook