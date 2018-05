Lazio havde det hele i deres hule hånd med et kvarter igen, inden et straffe begået af den kommende Inter-spiller De Vrij og et rødt kort slukkede CL-lyset for de lyseblå.

Få e-avisen hver dag for kun 199 kr./md. - Bestil nu Kan du li' hvad du læser? Giv os et like Hitter på Facebook