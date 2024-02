Det er langt fra usædvanligt, at fodboldspillere fejrer deres mål med diverse jubelscener.

Men Akram Afif, der lørdag scorede hattrick for Qatar i de asiatiske mesterskaber, formåede alligevel at overraske.

Da han scorede sit første mål efter 22 minutters spil tog han et kort frem fra sin strømpe. På kortet var der et billede af ham selv på den ene side, men med et mærkværdigt trick stod der pludselig et 'S' på kortet.

Du kan se tricket i videoen nederst i artiklen.

Foto: Hector Retamal/AFP/Ritzau Scanpix

Og der var da også en ganske god forklaring på, hvorfor det netop var et 'S', som angriberen tryllede frem.

'For dem, der undrede sig over det magiske trick, som Akram Afif lavede efter at have scoret, så var det en dedikation til hans kone, hvis navn starter med S,' skriver journalisten Sudesh Aniya på X.

Afif, der til daglig spiller i sit hjemland for Al-Sadd, scorede alle tre finalemål efter straffespark.

Trods en udligning til 1-1 formåede turneringens store overraskelse fra Jordan ikke at score mere, og så kunne Qatar fejre endnu en Asian Cup-triumf, da Afif scorede yderligere to mål.

Afif scorede ni mål i turneringen og kunne dermed også fejre titlen som topscorer.