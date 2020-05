To mål på godt et minut afgjorde slaget om Berlin, hvor Hertha fik solid revanche for nederlaget i november.

Det blev ikke til endnu en meriterende derbytriumf for Union, da holdet gæstede Berlins storhold, Hertha, i fredagens enlige bundesligakamp. Tværtimod.

To mål på et minut og yderligere to scoringer i anden halvleg afgjorde kampen med klar margin til Herthas fordel. 4-0 og en solid revanche for 0-1-nederlaget i det omvendte opgør i efteråret.

Første halvleg var omtrent så tam, som stemningen på det tilskuertomme Olympiastadion indbød til.

Hertha var bedst og havde de chancer, der nu en gang var før pausen, men det var ikke kønt. Det ændrede sig dog i de sidste 45 minutter.

Den danske angriber Marcus Ingvartsen gjorde ikke meget væsen af sig i Unions offensiv, og han blev hevet ud, fem minutter efter at Hertha var kommet på 2-0.

Det var veteranangriberen Vedad Ibisevic, som pandede hjemmeholdet i front i 51. minut tæt under mål. Og minuttet efter var han i oplæggerens rolle.

Union gav bolden op igen, sparkede den frem og mistede den. Da Ibisevic fik bolden og front mod målet, sendte han Dodi Lukebakio i dybden.

Han rundede Unions keeper og trillede sikkert 2-0-målet i kassen.

Gæsterne havde ikke noget i værktøjskassen af hverken kvalitet eller taktiske ændringer, som kunne true Hertha.

I stedet blev kampen afgjort efter en god times spil. Passivt så Union-forsvaret til, mens Hertha spillede sig ind i feltet.

Bolden blev lagt tilbage til Matheus Cunha, som med et fladt spark gjorde det til 3-0.

Dedryck Boyata slog det sidste søm i kisten med et hovedstødsmål efter hjørnespark 13 minutter før tid.

Boyata fik meget opmærksomhed i sidste weekend, fordi han under en målfejring uddelte et kindkys. Ikke ligefrem i tråd med coronaretningslinjerne for spillerne efter genåbningen af sæsonen.

Han holdt sig da også til en mere afdæmpet fejring af scoringen, som cementerede Bruno Labbadias kanonstart som cheftræner for Hertha.

Holdet vandt i sidste weekend 3-0 ude over Hoffenheim, og med fredagens sejr i berlinerderbyet rykker Hertha, i hvert fald midlertidigt, op på tiendepladsen i ligaen. Union ligger nummer 12 med fire point færre.

/ritzau/