Hertha Berlin har fyret cheftræner Ante Covic og ansat Jürgen Klinsmann frem til udgangen af sæsonen.

Jürgen Klinsmann er tilbage på trænerbænken.

Den tyske fodboldlegende er blevet ansat som cheftræner i Hertha Berlin, efter at hovedstadsklubben er blevet enig med den nu daværende træner Ante Covic om at ophæve samarbejdet.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

55-årige Klinsmann tager i første omgang over frem til udgangen af indeværende sæson.

Det er tre år siden, at Jürgen Klinsmann sidst var at finde på sidelinjen. Dengang som landstræner for USA - en stilling han besatte fra 2011 til november 2016.

Før tiden som amerikansk landstræner var Klinsmann cheftræner i Bayern München i lidt under en sæson.

Fra 2004 til 2006 var han tysk landstræner. Ved VM i 2006, som blev afholdt i Tyskland, førte han tyskerne til en bronzemedalje.

Som spiller tørnede Klinsmann blandt andet ud for Stuttgart, Inter, Tottenham og Bayern München. I 1990 var han med til at vinde VM med Vesttyskland.

Hertha Berlin indtager 15.-pladsen i Bundesligaen efter fire nederlag i træk.

/ritzau/