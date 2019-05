Ander Herrera er sikker på, at Ole Gunnar Solskjær kan føre Manchester United til store resultater.

Ole Gunnar Solskjær er den rette mand til jobbet som manager i Manchester United.

Det siger den spanske midtbaneprofil Ander Herrera, der forlader den engelske storklub efter fem år.

- Jeg tror virkelig på Ole. Han er den rette til jobbet. Jeg tror virkelig på trænerstaben, men jeg tror, det bliver hårdt i den kommende tid. Klubben har brug for tid, selvtillid og støtte, siger Herrera på klubbens hjemmeside.

Spanieren, hvis kontrakt med United udløber, fremhæver blandt andet Liverpool som et eksempel på, at det kan tage tid at bygge noget stort op igen.

- Liverpool vinder formentlig Champions League, men de har ikke vundet ligaen, i de fem år jeg har været i United.

- De har gjort det fantastisk, men deres fans har også givet dem tid. Det er det, United har brug for lige nu, siger Ander Herrera.

Manchester United endte på sjettepladsen i Premier League og sluttede sæsonen af med en række sløje resultater. I klubbens sidste 12 kampe på tværs af alle turneringer blev det således kun til to sejre.

/ritzau/