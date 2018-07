FC Midtjylland tabte på udebane til FC Astana, men Jess Thorup er fortrøstningsfuld før onsdagens returkamp.

Ikast. Kunstgræsset i Kasakhstan er skiftet ud med naturgræs i Herning, når FC Midtjylland onsdag aften skal forsøge at vende et 1-2-nederlag til samlet sejr over FC Astana i anden runde af Champions League-kvalifikationen.

De vante omgivelser cirka 5000 kilometer fra den kasakhiske hovedstad skal være til FC Midtjyllands fordel i returkampen, påpeger cheftræner Jess Thorup.

- Det gav nogle udfordringer, at vi skulle vænne os til at komme fra vores eget underlag til et halvgammelt kunstgræsunderlag derovre, og vi er i hvert fald mere trygge ved at spille på vores eget græs, hvor vi før har leveret gode resultater.

- Det er så op til os at gøre det til en fordel, at vi kender underlaget, og vi har vores fans i ryggen. Jeg ved ikke, om jeg er sikker på, at vi går videre, men vi har meget tro på os selv, det har vi altid, siger Jess Thorup.

Midtjyderne var tæt på at få 1-1 med fra udekampen, men i kampens overtid fik de danske fodboldmestre en kold dukkert, da ungareren László Kleinheisler blev matchvinder med et forrygende langskudsmål.

På trods af det sene 1-2-nederlag mener Jess Thorup, at midtjyderne har et godt udgangspunkt til onsdagens returkamp i Herning.

- Med en 1-0-sejr onsdag er vi videre, og det ville man som udgangspunkt nok have sagt var et super godt udgangspunkt mod et europæisk klassemandskab, som Astana har vist sig at være de seneste sæsoner.

- Vi havde lidt problemer mod dem i første halvleg i den første kamp, men i anden halvleg fik vi bedre fat i dem og kom til flere gode muligheder, siger Jess Thorup.

Han vil ikke ud med, hvordan FC Midtjylland taktisk skal få overtaget i onsdagens kamp.

Men han forsikrer, at FC Midtjylland går benhårdt efter sejren og ikke bruger det som en betryggende tanke, at holdet selv med et samlet nederlag fortsat vil være i live europæisk med overførsel til Europa League-kvalifikationen.

- Som udgangspunkt har vi kun én tilgang til den kamp, og det er at gå ud og se, om vi kan gå videre. Vi skal forsvare de danske farver i Champions League, og det vil vi gøre alt for.

- Vi er med på, at det bliver en svær kamp, men vores tilgang er ikke, at vi har en livline i Europa League, for vi spiller for at vinde, så vi kan gå videre, siger Jess Thorup.

Vinder FC Midtjylland sammenlagt, er det med al sandsynlighed Dinamo Zagreb som venter i den tredje ud af i alt fire kvalifikationsrunder i Champions League.

Taber FC Midtjylland sammenlagt til Astana, bliver holdet overført til den tredje af i alt fire kvalifikationsrunder i Europa League. Her vil modstanderen være et hold fra enten Wales eller Gibraltar.

