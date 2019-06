Liverpool vandt lørdag aften Champions League-finalen.

I kampen, der nok ikke vil blive husket for fodboldspillet, sørgede Mohamed Salah og Divock Origi for at sende Champions League-trofæet til Liverpool for første gang siden 2005.

Og det var naturligvis et Liverpool-mandskab og -stab, der ikke lagde skjul på, hvad det betyder at vinde den prestigefyldte turnering.

Det hele kulminerede naturligvis, da Liverpool-mandskabet og anfører Jordan Henderson fik overrakt det store trofæ og endelig kunne løfte det foran de mange fans på Wanda Metropolitano i Madrid.

Øverst i artiklen kan du se øjeblikket, da Liverpool løftede Champions League-trofæet.

Selvom Tottenham måtte se sig slået 2-0 af Liverpool, så er det trods alt hver at bemærke, at Christian Eriksen blev første danske i en Champions League-finale siden 2007, hvor Daniel Agger bar den røde trøje for netop Liverpool.

»Vi spiller egentlig en okay kamp. Vi er bare ikke kyniske nok,« lød det fra Christian Eriksen umiddelbart efter kampen, da TV3 Sport fangede ham til en kommentar.

Rygterne om Christian Eriksens fremtid har svirret længe, og om danskeren trækker den hvide trøje i Tottenham eller Real Madrid over hovedet næste sæson, må tiden vise.