Om under en måned skal Nicki Bille møde op i Københavns Byret.

Helt specifikt den 4. marts. Det oplyser byretten til B.T.

Nicki Bille er tiltalt for to sager, der involverer vold, narko og våbenbesiddelse, kunne B.T. afsløre den 8. februar efter at have fået aktindsigt i anklageskriftet.

Han nægter sig dog skyldig i alle fire forhold, oplyser Asser Gregersen der er forsvarsadvokat for Bille, til TV 2 Sport og tilføjer:

Nicki Bille retssag er sat til den 4. marts. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Nicki Bille retssag er sat til den 4. marts. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Nu hvor retsdatoen begynder at nærme sig, så skal vi i gang med at kigge på sagen,« siger advokaten om Nicki Billes sag.

Den ene sag daterer sig til den 22. oktober sidste år, hvor Bille skulle have truet en person med en 'luft- og fjedervåben' - altså en luftpistol af en slags - med henblik på at skabe 'alvorlig frygt' for en persons liv og helbred, som det lyder. Sagen er en straffelovssag.

Derudover er han tiltalt for at have båret våbnet på en uforsvarlig måde, da det sad i bukselinningen. Til sidst fandt politiet samme dag 0,26 gram kokain på Bille, som de mener, han selv ville bruge.

I en anden sag dateret den 22. december er Nicki Bille tiltalt for vold ved at have tildelt en dørmand ét til to knytnæveslag ved natklubben Level. Dørmanden pådrog sig et hævet øje, lyder det.

Nicki Bille fra sin tid i Esbjerg. Foto: Henning Bagger Vis mere Nicki Bille fra sin tid i Esbjerg. Foto: Henning Bagger

Den situation har et øjenvidne tidligere sat ord på overfor B.T., og her lød det blandt andet, at tumulten startede, da Nicki Bille ville ind på selve natklubben.

»Han (Bille, red.) kommer hen til mig sammen med en anden høj gut. Her fortæller jeg ham, at det er udgangen, han står ved. Og at han skulle gå over til den modsatte side for at komme ind. Man kunne se på ham, at han var ude på ballade. Den var gal,« sagde Michael Hansen, ejer af MM Hansen Vagtservice og chef for den dørmand, som episoden udspillede sig omkring.

Sagerne er langt fra de første, Nicki Bille har været involveret i det sidste stykke tid. I sommer blev han anholdt i Monaco, hvor han endte med at sidde i fængsel.

En bytur endte med, at Nicki Bille skubbede en kvinde i ryggen på en aften, hvor han tidligere blev tilbageholdt af politiet for at være i besiddelse af kokain.

Episoden kostede ham 30 dage bag tremmer, og efterfølgende forklarede hans agent, at fodboldspilleren var blevet snydt.

Han havde fået stukket kokain i hånden, og efterfølgende fremprovokerede kvinden situationen. Det var dog svært for Nicki Bille at forklare, hvad der var sket, da han var fuld.

Siden flyttede han tilbage til Danmark, hvor han skrev under på en kontrakt med Lyngby Boldklub, der gav ham chancen. I oktober valgte klubben dog at fyre ham som følge af episoden med luftpistolen, som Bille altså nu skal i Københavns Byret for at forklare.

I december var Nicki Bille endnu engang centrum i en sag, da han blev skudt i armen med et haglgevær i sit hjem i København. Anden juledag blev en 23-årig kvinde og 30-årig mand anholdt og sigtet for drabsforsøg mod fodboldspilleren. De er dog efterfølgende blevet løsladt, men 5. januar i år blev en 30-årig mand anholdt i sagen. Han blev varetægtsfængslet indtil 31. januar.