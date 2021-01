Har landsholdsspilleren Pierre-Emile Højbjerg udsat sig selv for en unødvendig corona-risiko?

Det er spørgsmålet, mange Tottenham-fans og andre fodboldinteressenter spørger sig selv om i disse dage.

Emnet er blevet særdeles relevant efter Carabao Cup-semifinalekampen mellem Tottenham og Brentford tirsdag.

Her hilste de gode venner, Brentford-træner Thomas Frank og Spurs-profilen Pierre-Emile Højbjerg, pænt på hinanden med flere kram efter kampen.

Fredag blev Thomas Frank og en anden person i Brentford så konstateret smittede med coronavirus efter en test torsdag, og det har sat gang i spekulationerne.

Ligesom i Brentford bliver spillere og medlemmer af staben i Tottenham testet for coronavirus mange gange og efter hver kamp, og der har heldigvis for Pierre-Emile Højbjerg og Tottenham ikke været nogen forlydender om, at den danske landsholdsspiller skulle være blevet smittet.

Endnu i hvert fald.

Du kan se klippet, hvor Thomas Frank og Pierre-Emile Højbjerg krammer hinanden, øverst i denne artikel.