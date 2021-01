Nedsmeltning. Historisk. Uhørt.

Kald det, hvad du vil.

Men da Lionel Messi blev udvist søndag for Barcelona i Super Cup-nederlaget til Athletic Bilbao, skrev han ufrivilligt historie.

For første gang i sine 753 kampe for Barcelona fik han det røde kort. Her smækkede Messi Bilbaos Asier Villalibre i ren frustration. Og så var det farvel og tak.

Messi fik rødt kort for første gang i Barcelona-karrieren. Foto: CRISTINA QUICLER Vis mere Messi fik rødt kort for første gang i Barcelona-karrieren. Foto: CRISTINA QUICLER

Men Messi får opbakning fra sin træner Ronald Koeman.

»Jeg kan godt forstå, hvorfor Messi gjorde det, siger Koeman efter nederlaget ifølge Reuters.

»Jeg ved ikke, hvor mange gange de lavede frispark på ham, og det er normalt at reagere, når modstanderne bliver ved med at lave frispark på dig, når du forsøger at drible med bolden,« lyder det fra hollænderen, der ikke ville kommentere på, om det røde kort var i orden:

»Jeg er nødt til at se situationen igen grundigt,« siger han.

Hvis Messi var frustreret, var det med god grund.

Barcelona så nemlig længe ud til at nappe sejren i Super Cuppen. Med to mål af franske Antoine Griezmann førte katalanerne med 2-1 lige indtil sidste minut. Her fik Bilbao udlignet til 2-2, inden man tog sejren med 3-2 i den forlængede spilletid.

Og det var her, at Messi så rødt. Han kan nu risikere en længere karantæne, der endnu ikke er fastlagt.

Danske Martin Braithwaite så det meste af kampen fra bænken.

Han kom på banen efter 88 minutter og spillede resten af den forlængede spilletid uden at gøre det store væsen af sig.