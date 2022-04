Fremtiden i Manchester United er uvis for Paul Pogba, der har kontraktudløb om et par måneder.

Heller ikke dette andet ophold på Old Trafford har været den helt store succes for den franske landsholdsspiller, og lørdag oplevede han at blive buhet ad to gange i forbindelse med kampen mod Norwich.

Af egne fans.

Første gang var, da han i løbet af anden halvleg af sejren blev skiftet ud. Det tog han i stiv arm.

This fanbase boos Paul Pogba but cheer on the likes of Marcus Rashford and Harry Maguire who have been poor all season



Make it make sense man

pic.twitter.com/FLK0yImHOc — James (@UtdCinoci) April 16, 2022

Men da det skete igen på vej ind i omklædningsrummet, fik Paul Pogba nok og reagerede ved at sætte hånden op til øret i lidt af en provokation tilbage til fansene.

Det tog de mange fans selvsagt ikke godt imod, og buhråbene blev bare endnu flere.

Efter kampen forklarede manager Ralf Rangnick, at det ikke er i orden at buhe ad sine egne spillere – til trods for utilfredsheden.

»Jeg kan godt forstå, hvis fansene er frustrerede og skuffede – det er vi også. Tingene har, så vidt jeg ved, været fredelige hele tiden, men jeg synes ikke, det giver mening at målrette utilfredsheden mod en individuel person eller spiller, for det er et kollektivt ansvar,« siger den tyske manager til Sky Sports og tilføjer:

»Selv hvis man kigger på fortiden, giver det ikke mening for mig, og det er derfor, jeg altid vil forsvare og beskytte mine spillere.«

Manchester United vandt kampen 3-2 på et hattrick af Cristiano Ronaldo.