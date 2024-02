Du skal formentlig lede meget grundigt for at finde et større 'what the f*ck'-øjeblik end det her i denne her uge.

For få dage efter Manchester Citys i den danske hovedstad, hvor den engelske mester tromlede FC København 3-1 i Champions League, har storklubben lagt en video op på sociale medier, der har fået danske fodboldfanatikere til at slå øjnene op.

I klippet – der følger spillerne bag kulissen – ser man Erling Haaland rode med en tablet og agere DJ inden et indendørs træningspas.

Og her sætter den norske superstjerne et noget uventet nummer på – det danske megahit 'Stor mand' med Tobias Rahim og Andreas Odbjerg. Du kan se klippet i toppen af artiklen.

Hvorvidt Haaland selv synger med på linjer som 'Her, jeg gir'r dig mit hjerte i Aarhus,' fremgår ikke af videoen, men sikkert er det, at en af klubbens andre helt store profiler, Kevin De Bruyne, også træder ind i træningsrummet til de danske toner.

Det bizarre øjeblik har kastet en række opsigtsvækkende kommentarer af sig på det sociale medie X.

'No way, det er rigtigt'

'Måske første gang Aarhus nævnes i en Premier League-klubs gym'

FCK havde det umådelig svært mod stjernerne fra Manchester City, du kan læse B.T.s dom og karakterer fra kampen.

Kvalifikationen onsdag 6. marts ligner umiddelbart en umulig opgave.