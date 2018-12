Atletico Madrid, Liverpool, Tottenham.

Tre hold er utvivlsomt på 'nej tak'-listen ved mandagens Champions League-lodtrækning til forårets 1/8-finaler.

For de tre hold, som artiklen her er blevet indledt med måtte alle nøjes med en andenplads i deres respektive indledende grupper, og derfor er de potentielle bomber for gruppevinderne. DU KAN FØLGE LODTRÆKNINGEN LIVE HER HOS B.T. MANDAG FRA KL. 11.45.

Kommer Atletico Madrid, Liverpool eller Tottenham op af bowlen er der ikke meget bonus i at have sikret sig førstepladsen.

Glade Liverpool-spillere i weekendens derby. Foto: PHIL NOBLE Vis mere Glade Liverpool-spillere i weekendens derby. Foto: PHIL NOBLE

Ikke mindst Liverpool, der i øjeblikket topper Premier League efter weekendens derby-sejr over Manchester United (se højdepunkter fra den kamp øverst i artiklen), ligner en skrækmodstander.

Her er for en god ordens skyld de 16 hold, der mandag skal parres med hinanden.

Gruppevindere:

Barcelona (Spanien), Bayern München (Tyskland), Borussia Dortmund (Tyskland), Juventus (Italien), Manchester City (England), Paris Saint-Germain (Frankrig), Porto (Portugal) og Real Madrid (Spanien).

Gruppetoere:

Ajax (Holland), Atlético Madrid (Spanien), Liverpool (England), Lyon (Frankrig), Manchester United (England), Roma (Italien), Schalke 04 (Tyskland) og Tottenham (England).

(Ps: Hold fra samme gruppe eller land kan ikke mødes. Gruppevinderne starter på udebane og har fordel af hjemmebane i returopgøret.)

De første opgør spilles 12. og 13. samt 19. og 20. februar, mens returopgørene spilles 5. og 6. samt 12. og 13. marts.