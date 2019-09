Mandag aften faldt en bombe, der markerede slutningen på et kaotisk forløb mellem Nicklas Bendtner og Rosenborg.

Den kulørte angriber blev præsenteret som ny FCK-spiller, og det skete efter flere måneder, hvor bomberen var lagt på køl i den norske klub, og hvor det var meldt ud, at Bendtners fremtid lå andetsteds.

»Vi er glade på hans vegne, og jeg tror, at det var det her, han havde lyst til,« siger sportsdirektør i Rosenborg, Stig Inge Bjørnebye, til B.T.

I 86 kampe for det norske mesterhold nåede Bendtner at score 35 mål og lægge op til 13, hvilket er en ganske pæn statistik.

»Jeg vil takke ham for sin tid hos os, hvor han har været afgørende i to mesterskaber, guld i pokalturneringen og to gange i Europa, hvor han har været afgørende i afgørende situationer. Jeg vil ønske ham al lykke fremover og håber, at han finder tilbage til en scoringsform og finder glæden ved fodbolden og kan fortsætte nogle år endnu.«

Sidste gang Nicklas Bendtner var i aktion for Rosenborg, var tilbage i april-måned. Siden da har danskeren været på bænken en enkelt gang, hvorefter han slet ikke har været en del af spillertruppen til Rosenborgs kampe. Og Stig Inge Bjørnebye er da også bevidst om, at det har været en særlig situation.

»Man kan jo ikke undgå at sige, at det har været et par specielle måneder, da det først blev besluttet, at han skulle videre i det her transfervindue. Det var også noget, han selv ønskede. Så fik vi en ny træner og et nyt projekt, og så har det været et transfervindue, hvor der var lidt spænding hen mod slutningen. Men vi har arbejdet for at finde en løsning, og den er kommet,« forklarer Stig Inge Bjørnebye.

Ved spørgsmålet om, hvorvidt danskerens skifte er en lettelse for Rosenborg, der længe har haft danskeren som en del af truppen på trods af klare meldinger om, at han skulle væk, vil sportsdirektøren hellere rette blikket et andet sted.

Sportsdirektør i Rosenborg BK, Stig Inge Bjørnebye. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Sportsdirektør i Rosenborg BK, Stig Inge Bjørnebye. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Det vil jeg ikke fokusere for meget på. Vi har haft en plan om, at Nicklas skulle videre i det her vindue, og den har vi fulgt, så det blev en god løsning for Nicklas som spiller og som menneske,« siger Stig Inge Bjørnebye.

Offentliggørelsen af transferen faldt først i sidste øjeblik af transfervinduet, men klubberne blev enige forinden, forsikrer Bjørnebye, uden at ville røbe, hvornår det skete.

På trods af den sportslige succes, som Nicklas Bendtner opnåede i Rosenborg, var enden mellem de to parter alt andet end rosenrød med åbenlyse konflikter mellem de to parter, som i sidste ende fandt frem til mediespalterne.

Alligevel er Stig Inge Bjørnebye uenig i præmissen om, at der »gik noget galt«.

»Det er en forkert konklusion. Når man har perspektivet i behold, må man se på hvilke sportslige resultater, som vi har opnået med Nicklas som en del af vores hold. Og der kan man ikke konkludere, at det er galt.«

Men det sluttede da tumultarisk mellem jer...

»Det sluttede, som planen var i starten. At han skulle komme til os og få gang i sin karriere, og så skulle han videre.«

Nicklas Bendtner har fået en kontrakt med FCK, der løber resten af 2019. Han får rygnummer 32.