1,8 milliarder kroner.

Real Madrid har spurgt - og Tottenham har svaret: Det er prisen på Christian Eriksen.

Bliver det krav indfriet, vil det gøre den danske fodboldspiller til verdens dyreste fodboldspiller nogensinde.

»Vi erfarer, at Real Madrid i løbet af de seneste måneder har talt med London-klubben om et muligt skifte til den spanske hovedstad til sommer,« skriver det normalt velinformerede Madrid-medie AS.

Glad Christian Eriksen efter en scoring. Foto: PAUL CHILDS

Det lyder videre, at den spanske klub via 'en repræsentant' for cirka to måneder henvendte sig til Tottenham for at høre til prisen på danskeren. Den enerådige Tottenham-formand David Levy svarede selv, at der skal lægges 250 millioner euro på bordet.

I det hele taget er spillet om den 26-årige danske midtbanespillers fremtid i fuld gang på flere fronter. Med et truende kontraktudløb i sommeren 2020 er Tottenham allerede gået på kompromis:

Den enerådende formand David Levy har i forhold til Christian Eriksen således allerede fraveget det sædvanlige princip om at have afklaret kontrakterne hos klubbens største stjerner mindst to år inden kontraktudløb.

Som senest eksekveret af London-klubben med Harry Kane og Delle Alli, der har fået nye lange kontrakter.

Eriksen er bedst i Premier League Følgende spillere har skabt flest chancer i Premier League siden august 2016: Christian Eriksen, Tottenham: 239 Eden Hazard, Chelsea: 229 Kevin De Bruyne, Manchester City: 213 Mesu Özil, Arsenal: 207 David Silva, Manchester City: 183 (Kilde: Sky Sports)

I de seneste dage er rygterne om den spanske storklubs interesse vokset i spanske medier.

Hvor Christian Eriksen tidligere har været kædet sammen med FC Barcelona nævnes han nu kraftigt som afløser for 33-årige Luka Modric i Real Madrid. Den spanske klubber satser dog på en prisreduktion netop på grund af den danske midtbanespillers forestående kontraktudløb.

Og Tottenham-manageren har på det seneste ikke lagt skjul på, hvor vigtig en spiller danskeren er - hvilket på banen er blevet bevist med fire mål i de seneste fem Premier League-kampe.

»Christian Eriksen er så vigtig en spiller for Tottenham, og selvfølgelig vil man gerne have den slags spillere her - som menneske og som træner,« har Tottenham-manager Mauricio Pocchetino sagt for nylig.

Ifølge Daily Mail vejer Tottenham alle muligheder op i øjeblikket:

Omkostningerne ved at lade Christian Eriksens kontrakt løb ud og i stedet købe en fuldgod - og dyr - erstatning.

Omkostningerne ved at give Christian Eriksen en stor lønforhøjelse, måske endda en fordobling af lønnen til 1,2 millioner kroner om ugen.

Om omkostningerne ved sportsligt at lade en spiller af Christian Eriksen smutte.

Som klummeskribenten Adam Bant skriver hos Sky Sports:

»Det er muligt at forestille sig Tottenham uden Christian Eriksen, men det er næsten umuligt at forestille sig, at Tottenham kan være lige så godt et hold uden ham.«

Det regnestykke har man også lavet i Real Madrid.