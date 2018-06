Nu bliver det alvor. Kan I mærke det? Om bare seks dage – sølle seks dage – spiller Danmark første kamp ved VM.

Den sidste test er overstået. Kufferterne er pakkede. Forude venter kun ganske få træningspas, der skal gøre landsholdet 100 procent klar til det opgør, som spillerne selv har udråbt som kampen, der kommer til at forsegle deres skæbne.

Slår Danmark Peru 16. juni har vi alle muligheder for at gå videre fra en gruppe, der desuden indeholder Frankrig og den formodede prygelknabe, Australien, og Åge Hareide har planen klar.

Efter den afsluttende træningskamp mod Mexico kunne han konstatere, at hans defensiv er dirkefri, at presspillet er acceptabelt, at individualisterne kan gøre en forskel, men også at der fortsat er hår i suppen, som skal fiskes op.

»Vi har set, at vi er blevet bedre og bedre gennem træningerne. Vi har arbejdet ud fra et skema i forhold til belastning, og vi tror, vi er fysisk god stand. Det er punkt 1. Taktisk er vi i god stand defensivt, men vi skal fortsætte med at arbejde og blive endnu bedre på bolden, når vi møder Peru, og så må vi arbejde hårdere gennem alle 90 minutter. Det er først og fremmest det, vi skal kigge på.«

»I perioder bliver vi presset hårdt, og så slår vi lange bolde, og det skal vi ikke altid gøre. Vi skal prøve at spille os gennem igennem uanset hvad, så det kommer vi til at fokusere på frem mod Peru-kampen,« lyder landstrænerens analyse.

Nicolai Jørgensen er en de danske angribere, der fortsat mangler at få hul på målbylden. (Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix 2018) Foto: Lars Møller

Derfor har han valgt følgende model for den sidste uge, inden der lørdag bliver fløjtet op på Mordovia Arena i Saransk.

Søndag har spillerne haft fri. Til at sige farvel til familien, drikke kaffe med vennerne, eller hvad de nu måtte have lyst til.

Mandag er der afrejse til Rusland. Holdet mødes omkring klokken 10, laver de sidste interviews og sætter sig så ombord på flyet mod Anapa ved Sortehavet i det sydøstlige Rusland. Her - på Beton Brut Hotel - kommer Eriksen, Hareide og de øvrige spillere og stab til at have base under slutrunden, men det er ikke meget tid, de får på førstedagen til at pakke deres kuffert ud. Allerede om aftenen har de første træning på russisk grund.

Ved alle træningerne bliver de danske landsholdsspillere tracket med gps, så trænerstaben kan danne sig et blik over, hvordan de præsterer fysisk. (Foto: Anders Kjærbye/Ritzau Scanpix) Foto: Anders Kjærbye

Tirsdagen går ligeledes med træning, styrke og behandling. Den store udfordring bliver her at finde den rette dosering af spillerne:

»I og med at vi har gps på spillerne, så kan vi se, hvor meget vi belaster dem. Vi var lidt ængstelige i dag (lørdag, red.), for vi så lidt trætte ud i en periode i anden halvleg, men da vi skiftede ud kom vi tilbage og greb om kampen.«

» Vi skal sikre os, at vi kan udtage de bedste spillere og have den samme gejst træningsbegejstring. Det må ikke stoppe. Det er meget vigtigt,« siger Åge Hareide.

Fakta Danmarks program Mandag: Afrejse til basen i Anapa. Træning om aftenen Tirsdag: Træning og behandling i Anapa Onsdag: Fokus på afslutninger og dødbolde Torsdag: Skyggespil til træning som forberedelse på Peru. Afrejse til Saransk 16.20. Ankomst 18.35 lokal tid. Fredag: Skyggespil til træning som forberedelse på Peru. Lørdag: Kamp mod Peru klokken 18 dansk tid på Mordovia Arena i Saransk

Onsdag zoomer landsholdet ind på specifikke detaljer. Danmark siden nedslagtningen af Irland i Dublin i efteråret haft svært ved at score, og det skal der laves om på mod Peru:

»Onsdag fokuserer vi på afslutninger og dødbolde, og så går vi ind i skyggespillet torsdag og fredag,« siger landstræneren.

Med skyggespil mener Hareide, at man i træningen får reserverne til at agere, som man forudser, at Peru vil gøre i bestemte situationer, så starterne kan øve sig i at håndtere dem, som Hareide ønsker de skal gøre det i kamp. Dette kræver, at nordmanden på dette tidspunkt er nogenlunde sikker på, hvem han vil benytte fra start.

Pione Sisto er en af de få spillere, landstræner Åge Hareide er i tvivl om i sin startopstilling. Foto: Anders Kjærbye

Bedømt ud fra de to sidste testkampe mod Sverige og Mexico bliver det ikke noget problem, for I begge kampe stillede Hareide med det, der ligner hans foretrukne startopstilling. Eneste spørgsmålstegn synes efter opgøret mod mexicanerne søndag at være, om Pione Sisto er i god nok form og fit til at starte inde, eller om der hellere skal satses på Martin Braithwaite, som i begge træningskampe har erstattet netop Sisto i pausen:

»Vi har flere, som banker på, og som vil være med, så vi får se,« siger Hareide.

»Hans (Pione Sistos, red,) akillessene har drillet ham lidt i slutningen af sæsonen, så jeg håber, at vi kan få en endnu friskere Sisto ud af ugen. Jeg tror også, han mister lidt selvtillid, når han ikke lykkes. Det er helt naturligt, så vi får se.«

Afrejsen til Saransk sker torsdag, så holdet kan nå at akklimatisere. Meget skal klappe for at den danske drøm skal opfyldes, men manden med ansvaret, Åge Hareide, er fortrøstningsfuld:

»De her drenge arbejder for hinanden og har forståelse for, at når vi udtager et hold, så er det sådan, vi gør. Når det gælder disciplin og arbejdsindsats, så er det de bedste folk, jeg har arbejdet med nogensinde. Det er fantastiske drenge,« siger han.