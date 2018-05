Fra sidelinjen til kommentatorboksen.

Knap har Michael Laudrup meddelt, at han stopper i sit nuværende trænerjob, inden han har fundet sig en ny arbejdsgiver.

Der er dog ikke tale om en fodboldklub, men en tv-station - i første omgang.

TV 2 meddeler onsdag, at man igen har ansat Michael Laudrup som medkommentator under den kommende VM-slutrunde.

»Vi brugte Michael Laudrup ved EM i fodbold i 2016 i Frankrig, og når han lavede sine analyser af kampene, kunne man klart og tydeligt mærke, at Michael har spillet og trænet på allerhøjeste niveau. Han har en ekstraordinær indsigt i fodbold på den største scene, og så er han samtidig god til at formidle det,« siger Allan Hvid, redaktionschef på TV 2 Sporten.

Det er kun få dage siden, at Michael Laudrup meddelte, at han stoppede som træner i Qatar-klubben Al Rayyan.

Samtidig meddelte han, at han har tænkt sig at holde sig en pause fra trænergerningen.

»Jeg har lyst til at holde en pause. Jeg har trods alt beskæftiget mig med fodbold på højt plan, siden jeg var 17 år, så nu er det tidspunktet, hvor livet skal byde på noget andet - i en periode. Det er en tidsubestemt pause. Det kan være 6 måneder, 12 måneder eller permanent. Det vil kun tiden vise, men lige her og nu er der dømt pause,« lød det ved den lejlighed fra Michael Laudrup.

Det er de ord, han nu lever op til med VM-ansættelsen hos TV 2.

Michael Laudrup kan opleves på dansk tv til sommer. Foto: KARIM JAAFAR Michael Laudrup kan opleves på dansk tv til sommer. Foto: KARIM JAAFAR

De danske tv-seere vil dog ikke kunne opleve Michael Laudrups analyser under hele VM slutrunden.

Han skal kun være med i den afgørende slutfase, hvor der uddeles medaljer. Pudsigt nok kommer han dermed i direkte konkurrence med sin lillebror, Brian Laudrup, der er ansat som VM-kommentator hos den anden danske rettighedshaver, DR:

Michael Laudrup skal sammen med Flemming Toft kommentere én semifinale og finalen hos TV 2.

Brian Laudrup skal sammen med Henrik Liniger kommentere den anden semifinale og finalen hos DR.

Selv siger Michael Laudrup om slutrunden:

»VM er ganske enkelt det største, fordi de bedste spillere er samlet, fordi det kun er hvert fjerde år, og fordi en hel verden ser med. Jeg glæder mig hver eneste gang. Vi får så meget god fodbold,« siger den 53-årige landsholdslegende, der 'har andre gøremål' i begyndelsen af VM-slutrunden.

Tv-aftale om VM DR og TV 2 deler de danske tv-rettigheder til VM i fodbold. Alle 64 kampe bliver sendt på de to tv-stationers kanaler. En ny aftale, der offentliggjort onsdag, indebærer, at man desuden kan se samtlige kampe på TV 2s streamingtjeneste TV 2 Play. Som et led i den aftale har TV 2 har afgivet retten til at sende finalen på tv, men vil udelukkende sende den på TV 2 Play - altså med Michael Laudrup som medkommentator.

Dermed får Michael Laudrup kun fornøjelsen af at sætte ord på det danske landshold, hvis det lykkes at spille sig frem blandt de fire sidste.

Han har dog tænkt sig at følge med alligevel.

»Jeg vil følge hele turneringen intenst og glæder mig som alle andre over, at Danmark igen er med. Jeg tror på et godt dansk resultat. Der er gode chancer for at gå videre fra gruppespillet. Dels fordi vi har et rigtig godt hold, og dels fordi lodtrækningen og kampprogrammet ser fint ud. Den første kamp mod Peru bliver afgørende,« siger Michael Laudrup om den indledenden danske gruppe, hvor modstanderne desuden er Australien og Frankrig.