FCK skal enten møde The New Saints fra Wales eller FK Feronikeli i anden CL-kvalifikationsrunde.

Walisiske The New Saints eller FK Feronikeli fra Kosovo bliver FC Københavns modstander, når det danske hold træder ind i kvalifikationen til Champions League.

Det står klart, efter at FK Feronikeli fredag besejrede FC Santa Coloma fra Andorra med 2-1.

Det var i forvejen kendt, at FCK kunne rende ind The New Saints i anden runde i CL-kvalifikationen, men det var før fredagens kamp ikke fastlagt, hvem waliserne ville skulle besejre for at sikre sig to opgør mod de danske mestre.

FK Feronikeli spillede sig videre, selv om at holdet kom bagud 0-1 og var en mand en i undertal.

Mens det endnu ikke er sikkert, hvem FCK skal møde i sine første kvalifikationskampe, så står det klart, at den danske hovedstadsklub skal spille på udebane i den første kamp i anden runde.

Den vil blive spillet 23. eller 24. juli, mens returen i Parken spilles en uge senere.

For at komme i gruppespillet i Champions League skal FCK forbi yderligere to modstandere, så der er lang vej endnu til det fineste europæiske selskab.

/ritzau/