FC København undgik de svenske mestre BK Häcken, da der var lodtrækning i anden runde af kvalifikationen til Champions League.

Her fik københavnerne i stedet fornøjelsen af vinderen af opgøret mellem Shamrock Rovers og en endnu ukendt modstander fra kvalifikationen.

Det står mellem fire hold at blive irernes modstander.

De fire hold kommer fra henholdsvis Andorra, Montenegro, San Marino og Island og er ikke modstandere, der på papiret bør volde FCK problemer.

Det første opgør spilles 25. eller 26. juli, hvor der vil være returkamp ugen efter. FCK skal spille på udebane først.

Begge opgør bliver sendt på Viaplay og deres kanaler.

For at komme i Champions Leagues gruppespil skal det danske mesterhold vinde samlet over tre modstandere.

I sidste sæson var FCK med i gruppespillet i Champions League. Det endte med en fjerdeplads i gruppen med Manchester City, Borussia Dortmund og Sevilla.