Christian Eriksen, Kasper Schmeichel, Thomas Delaney og Yussuf Poulsen er nomineret til prisen som årets mandlige fodboldspiller af Dansk Boldspil-Union.

Det skriver DBU på sin hjemmeside.

Dermed har Leicester-målmanden Kasper Schmeichel mulighed for at vinde prisen for fjerde gang på fem år, når DBU senere på måneden offentliggør vinderen.

Målmanden vandt prisen i 2018, 2016 og 2015, mens den nye Inter-stjerne Christian Eriksen snuppede den i 2017, 2014 og 2013.

Hvem synes du bør vinde prisen som årets mandlige fodboldspiller?

Spillerforeningen har allerede kåret sit bud på årets fodboldspiller for 2019.

Her fik Schmeichel prisen, mens Eriksen og Delaney var de to andre nominerede.

Derudover har unionen også offentliggjort, hvem der er nomineret til årets kvindelige fodboldspiller 2019.

Her står valget mellem Pernille Harder, Rikke Sevecke, Sanne Troelsgaard og Sofie Svava.

Og faktisk er det de danske fodboldfans, der kommer til at bestemme, hvem der ender med priserne. Det foregår via unionens hjemmeside.

Afstemningen åbnede onsdag og kører frem til 21. februar.

DBU har desuden også udvalgt de nominerede til årets mål.

Her skal vinderen findes mellem Jens Odgaard, Nanna Christiansen, Martin Braithwaite, Mikkel Damsgaard, Lucas Andersen og Shkodran Maholli

Hvem synes du bør vinde prisen som årets kvindelige fodboldspiller?