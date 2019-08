Vejen til Europa Leagues gruppespil ser bøvlet ud for Brøndby.

Hvis Brøndby IF slår Braga i tredje kvalifikationsrunde, så kan turen gå til Schweiz eller Rusland. Det står klart efter mandagens lodtrækning i Nyon.

Efter 4-1-sejren over Lechia Gdansk på Brøndby Stadion, og dermed en samlet 5-3 sejr, har Brøndby og deres trofaste fans for alvor fået tro på at kvalificere sig til Europa League-gruppespillet.

Men først venter der en svær opgave mod portugisiske Braga over to kampe. Hvis den danske storklub kan overkomme den opgave, venter der endnu engang hård modstand i den sidste kvalifikationsrunde.

Brøndby IF møder nemlig vinderen af opgøret mellem FC Thun fra Schweiz og Spartak Moskva fra Rusland.

FC Thun blev nummer fire i den bedste række i Schweiz, mens Spartak Moskva blev nummer fem i den bedste russiske liga. Det er et opgør, hvor russerne må anses som værende favoritter.

Dermed venter der endnu en svær opgave for Niels Frederiksens tropper, hvis Braga bliver besejret.

Brøndby fik dog ikke den bedste optakt til opgøret mod Braga, da de søndag tabte med 1-2 til AC Horsens hjemme på Brøndby Stadion.

Der blev også trukket lod for FC Midtjylland, som enten skal til Polen eller Grækenland.

Men inden det venter der hård modstand i tredje kvalifikationsrunde. Den skotske storklub Rangers FC venter for Ulvene, som må siges at være en ordentlig bid.

Skulle de danske vicemestre gå hen og vinde den kamp, møder de vinderen af opgøret mellem polske Legia Warszawa, der blev nummer to i den polske liga, og græske Atromitos FC, der blev nummer fire i den græske liga.

FC Midtjylland vandt søndag 1-0 over AaB med en mand i undertal, og har derfor fået en bedre optakt til deres kamp mod Rangers på torsdag.

Brøndby tager imod Braga kl. 18:30, mens FC Midtjylland tager imod Rangers kl. 20:00.