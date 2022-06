Lyt til artiklen

Flere af de danske landsholdsspillere står over for en særdeles vigtig sommer.

Landstræner Kasper Hjulmand har krævet, at spillerne selv sørger for at møde op i optimal kampform, når Danmark til november skal kæmpe om VM-guldet i ørkenen.

Så der skal træffes nogle store beslutninger, når transfervinduet åber midt i juni. Nogle skal træde et skridt op, mens andre skal træde et skridt ned i jagten på spilletid.

B.T. har herunder ført luppen hen over otte landsholdsstjerner – og taget pulsen på deres transfersituation.

Klubstatus: Mæhle lider lige nu samme skæbne som Andreas Cornelius og Simon Kjær gjorde under fodboldprofessor Gasperinis mærkelige systemer. Den danske superback gled i løbet af den forgangne sæson længere og længere væk fra startopstillingen i Atalanta, og et sommerskifte MÅ og SKAL ligge i kortene.

Hvor eftertragtet?: Heldigvis for Joakim Mæhle har han holdt sit jern særdeles varmt i de landskampe, han har spillet. Og de store europæiske ligaer har næppe heller glemt den EM-slutrunde, som nordjyden bankede af. Han vil være en eftertragtet spiller, når vinduet åbner. Og Atalanta vil også prissætte ham derefter.

Mulige destinationer: Den offensive power, som sidder i stængerne på den danske højreback, har fået Premier League-klubber til at slikke sig sultent om munden. Og på rygteplan nævnes Tottenham som interesseret. Ikke et dårligt bud. Men det er klubber som Leicester, Crystal Palace og Chelsea heller ikke.





Klubstatus: Det er kun fire måneder siden, at Daniel Wass blev solgt til Atletico Madrid på en kontrakt, der løber et år endnu, og det kom siden frem, at træner Diego Simeone længe har jagtet danskeren. Han blev da også smidt for løverne allerede en uge efter i kampen mod Barcelona, hvor han blev skadet. Siden har Simeone ikke kigget danskerens vej, og det lugter af, at Daniel Wass skal væk denne sommer for at komme til VM.

Hvor eftertragtet?: Mange klubber vil have Daniel Wass, der især i Spanien og Frankrig har skabt sig et stort navn. Men han vil kun én ting, hvis han skal skifte klub igen, og det er at komme hjem til Brøndby. Heldigvis for landsholdsspilleren savler Brøndby over muligheden for at få Wass tilbage, så der skal ‘bare’ findes en økonomisk løsning med den spanske klub.

Mulige destinationer: Kun Brøndby ligner et alternativ til Atletico Madrid.

Klubstatus: Christian Eriksens comeback til grønsværen har været en rørende og overvældende succes. Han gjorde fra første sekund Brentford til et 50-60 procent bedre fodboldhold. Og han beviste over for tvivlerne, at han fortsat skal tælles med i en top-10 over de bedste midtbanespillere i Europa.

Hvor eftertragtet?: Christian Eriksen vil være særdeles eftertragtet i dette transfervindue – med et lille ‘men’. I en kynisk fodboldverden vil der nok være flere sportsdirektører, der stadig er lunkne ved at smide en stor kontrakt efter en spiller med hjerteproblemer. Omvendt må muligheden for en gratis verdensklassespiller være ekstremt fristende for de fleste storklubber.

Mulige destinationer: Der er bestemt en chance for, at Eriksen har forelsket sig i Thomas Franks Brentford-projekt og forlænger kontrakten med The Bees. Men sandsynligheden for, at han rykker videre er nok størst. Af hensyn til familien vil han prioritere klubber i London eller klubber i køreafstand til den engelske hovedstad. Det kunne være et comeback til Tottenham. Eller et skifte til Manchester United, der har fået en Ajax-mand i spidsen. Leicester kunne være en fræk outsider.

Klubstatus: Han er færdig i Udinese, når denne måned er udløbet. Og der bliver smækket med døren og kastet med alt det porcelæn, der er blevet købt i de seneste fem år. Det har været rigtig meget, for Jens Stryger Larsen var fast mand i de første fire år, men fra oktober – da det gik op for klubben, at han ikke ville forlænge – sluttede det romantiske forhold, og nu er det uskønne brud ved at være en realitet.

Hvor eftertragtet?: Han vil vælte sig i tilbud som kontraktfri profil med en masse sult efter at spille sig i VM-varmen. Han siger selv, at han går efter at tage et skridt op i forhold til Udinese. Det skal han nok kunne.

Mulige destinationer: Engelske og italienske klubber i niveauet over Udinese har alle været nævnt, og det har været tæt på en underskrift, men foreløbig er han stadig fri på markedet om en måneds tid. Danmark er ikke en mulighed.

Klubstatus: Andreas Christensen har spildt de seneste otte-ni måneder af sin ellers så lovende karriere på en opslidende og langtrukken kontraktkonflikt med Chelsea. Det har kostet dyrt på spilletidskontoen. Omvendt har han – med 99,8 procents sikkerhed – sikret sig sit drømmeskifte til FC Barcelona.

Hvor eftertragtet?: Efter EM-slutrunden var midtstopperen særdeles attraktiv. Og Chelsea var klar til at belønne ham med en stor og indbringende kontrakt. Men der var kommet mange bejlere til – heriblandt FC Barcelona, som havde store planer for den elegante dansker.

Mulige destinationer: Uhyggeligt meget skal gå galt, hvis ikke Andreas Christensen er FC Barcelona-spiller inden for de kommende uger.

Klubstatus: Hver eneste gang, Yussuf Poulsen står i landsholdslejren, får han spørgsmålet, om han skal videre fra RB Leipzig, og om han ikke er træt af ikke at være fast mand på holdkortet eller har brug for luftforandring. Hver gang afviser han det. Han har været i klubben i ni år og er på en god kontrakt. Spilletiden går op og ned, men det gør hans loyalitet tilsyneladende ikke.

Hvor eftertragtet?: England er et sted, der kigger danskerens vej, hvis det næsten umulige skulle ske, at han får nok af RB Leipzig.

Mulige destinationer: Han understreger gang på gang, at hvis han skal et nyt sted hen, så skal det være større end RB Leipzig, der spiller i Champions League hver sæson. I England er de klubber trods alt en for stor mundfuld for danskeren.

Klubstatus: Det startede udmærket for Vestergaard i Leicester. Men som sæsonen er skredet frem, er han gledet længere og længere væk fra manager Brendan Rodgers tanker. Og alt tyder på, at de tidligere engelske chok-mestre vil forsøge at skille sig af med den tårnhøje dansker i løbet af sommeren.

Hvor eftertragtet?: Der skal nok være rigeligt med bejlere til Jannik Vestergaard, som har bevist sit værd både i Premier League og i Bundesligaen. Men han må nok æde den kendsgerning, at han skal træde et niveau ned i forhold til Leicester.

Mulige destinationer: Hvorfor ikke et comeback til Southampton, hvor manager Hasenhüttl tidligere byggede defensiven op om tometer-danskeren? Men ellers kunne andre engelske mellemklubber som Everton, Brentford og Brighton også være muligheder. Tyske klubber under Bayern München holder nok også øje.

Klubstatus: Han skal hives ud af Barcelona med begge ben. Selv ikke Kasper Hjulmands trusler om ikke at kunne komme til VM uden spilletid får ham til at genoverveje situationen. Han har kun fået 25 minutters spilletid efter sin skade i august, og Xavi kigger mere på sin reservemålmand frem for Braithwaite, når han overvejer en indskiftning.

Hvor eftertragtet?: Alle Barcelona-spillere har en høj værdi. Ellers var du bare ikke i en af verdens største klubber. Braithwaite har bevist sig alle steder, han har været, og scoret mål i La Liga, Ligue 1, Championship og selvfølgelig Superligaen. Mandag fylder han dog 31 år, og Barcelona vil gerne have en del af de 135 millioner kroner, de betalte for danskeren tilbage.