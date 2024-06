Om kun fem dage drager landsholdet til sydtyske Freudenstadt og slår lejr i jagten på EM-succes.

Håbet er lysegrønt – men det samme kan man ikke sige om den bane, de milliondyre fodboldstænger om få dage træder ud på.

Faktisk var der indtil søndag kun en mark af jord.

Men nu er tyske banebyggere og bulldozere i gang med at lægge græstæppet, som normalt huser Spvgg Freudenstadt i Tysklands 7. bedste række.

Den nye plæne er gul og tør, men banebyggerne er optimistiske. Foto: Nick Henne – IG: niick.visions Vis mere Den nye plæne er gul og tør, men banebyggerne er optimistiske. Foto: Nick Henne – IG: niick.visions

Her er en af profilerne Pascal Farhner. Bilsælgeren fra Freudenstadt har 20 års erfaring fra det lokale førstehold.

Han følger spændt med, mens den nye plæne bliver lagt, og selv om farvenuancerne lige nu er forkerte, er den lokale forsvarsklippe optimistisk:

»Det ser ikke så godt ud lige nu. Græsset er gult, men det er normalt. Nu bliver det klippet, får gødning, og så bliver det en super, super god bane. Giv det 3-4 dage, siger de.«

»Det regnede søndag, og det er godt for banen. Men det har gjort rullerne tunge, og derfor kunne de ikke fortsætte. I dag er solen fremme, og så bliver det gjort færdigt. Så begynder arbejdet med at at kridte op og gøre banen god.«

Pascal Farhner ser frem til besøg fra de danske kolleger. Foto: Privatfoto Vis mere Pascal Farhner ser frem til besøg fra de danske kolleger. Foto: Privatfoto

Det nye tæppe er kommet i massive ruller fra græsglade Holland, og cirka 70 procent af banen blev altså klargjort søndag.

Den resterende proces færdiggøres nu, og så er banen klar til Rasmus Højlund, Christian Eriksen og Kasper Schmeichel.

Det faktum er lidt svært at forstå for Pascal Farhner.

»Det er jo vildt. For os er det helt sindssygt. Vi er en meget lille klub, og at have de danske stjerner her er en enorm oplevelse for hele byen. Normalt ser vi dem i Champions League – nu står de her, hvor vi normalt gør vores ting. Det er for vildt. Men det er jo også det, fodbold handler om.«

Sådan så banen ud indtil søndag morgen. Foto: Privatfoto Vis mere Sådan så banen ud indtil søndag morgen. Foto: Privatfoto

Det var chefen for herrelandsholdet, Christian Nørkjær, der under et besøg i Freudenstadt for to måneder siden besluttede, at man ønskede en ny bane. En beslutning, han selv har kaldt for drastisk, og som har udløst ‘søvnløse nætter'.

I Freudenstadt er der dog kun glæde over beslutningen, selvom Pascal Farhner egentlig mente, at banen var fin, som den var.

»Banen var faktisk ret god, men så ville de pludselig skifte den. Det er en kæmpe win-win-situation for os. Vi er glade for, at vi får en dejlig bane, og vi har i forvejen en virkelig god kunstgræsbane. Jeg tror, alle kommer ud af det her som vindere.«

Danmark spiller den første kamp ved EM søndag den 16. juni klokken 18. Modstanderen er Slovenien og slaget står i Stuttgart.

B.T. stiller skarpt på landsholdets præstation mod Sverige, og særligt én person skuffede dybt. Tør Hjulmand smide publikumsfavoritten på bænken? Lyt med her