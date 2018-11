Hvad skete der den nat, Nicklas Bendtner blev anholdt? Det har den tiltalte taxichauffør givet sin version af fredag formiddag.

»Jeg sidder i min taxa. Så kommer Nicklas og hans kæreste. De beder mig om at køre til en adresse. Det gør jeg så. De har en diskussion om, hvordan hun havde snakket med en anden fyr.«

Sådan lød første del af forklaringen i sagen, hvor Nicklas Bendtner er tiltalt for vold.

Efterfølgende forklarede chaufføren, hvad der var sket, da han begyndte at køre med parret.

Nicklas Bendtner og Anders Nemeth ankommer til retten. Foto: Martin Sylvest Vis mere Nicklas Bendtner og Anders Nemeth ankommer til retten. Foto: Martin Sylvest

»De råber af hinanden, og de beder mig om at køre til venstre i lyskrydset. Det gav ikke mening for mig, men jeg troede, vi skulle sætte kæresten af. Det gør jeg så,« forklarede chaufføren.

Og her startede balladen så ifølge ham.

»Der holder en bil i lyskrydset, og så siger han, at jeg skal køre udenom. Jeg siger, at det kan jeg ikke, og jeg gør det ikke. Så fortsætter jeg, og de siger, at jeg skal køre til venstre i lyskrydset. Så råber de af mig, og så stoppede jeg bare. Jeg svarer tilbage, at de selv havde sagt den her vej. De er begge fremme i skoene,« lød det fra chaufføren, der selv er tiltalt for forsøg på vold.

Herfra lød det fra parret, at de ikke havde bedt chaufføren dreje til venstre. Noget, chaufføren er uenig i.

Nicklas Bendtner ankom fredag formiddag til retten. Foto: Nils Meilvang Vis mere Nicklas Bendtner ankom fredag formiddag til retten. Foto: Nils Meilvang

»Så går de ud af taxaen som noget af det mest normale uden at betale,« fortæller chaufføren.

Regningen lød på 52 kroner, men taxichaufføren fortæller, at han ikke bad dem om at betale. Han understreger dog, at han havde udført et stykke arbejde. Derfor blev han frustreret.

»Jeg var frustreret over det hele, når man bare skrider fra en taxaregning,« siger chaufføren, der ikke kan huske hvad han snakkede med sin ven om. Én ting kan han dog huske.

»Jeg siger også til min ven, at jeg ’sværger på det ene og andet, og at jeg vil slå ham’,« forklarer chaufføren.

Nicklas Bendtner har tidligere undskyldt overfor sin klub Rosenborg. Foto: TERJE PEDERSEN Vis mere Nicklas Bendtner har tidligere undskyldt overfor sin klub Rosenborg. Foto: TERJE PEDERSEN

Han understreger dog, at han ikke havde intentioner om at slå Nicklas Bendtner. Han fortæller, at fodboldspilleren og kæresten havde talt grimt til ham.

»Jeg kører tilbage og råber ud af vinduet, at de skylder penge, og de råber skældsord tilbage mod mig – blandt andet at jeg er neger eller sort svin,« siger chaufføren, der kastede en øldåse efter parret i afmagt, forklarer han.

»Jeg kastede det efter dem for at få deres opmærksomhed. Jeg har krav på mine penge,« siger taxichaufføren, der fortæller, der var tale om en tom øldåse.

Den ramte væggen på Nationalbanken fire-fem meter fra parret, lyder forklaringen fra chaufføren.

Nicklas Bendtner på vej ind i Københavns Byret. Foto: Martin Sylvest Vis mere Nicklas Bendtner på vej ind i Københavns Byret. Foto: Martin Sylvest

Det fik dog – ifølge taxichaufføren – Nicklas Bendtner til at gå amok.

»Så kommer de farende mod mig, og så går jeg ud som et lys. Jeg får at vide af vidner, at han brugte mig som dørmåtte,« forklarer chaufføren.

Efterfølgende satte hans sig ind i taxaen, hvor han fik hjælp. Han var forvirret, forklarer han.

»Min kammerat var i røret hele tiden. Han spørger, hvor jeg er henne, og jeg ved det ikke. Da jeg sætter mig ind i taxaen, snakker vi videre, og jeg kan bare huske, at han spørger, hvor jeg er henne. Jeg sagde måske Nansensgade, men jeg er helt forvirret. Han bliver ved med at sige, at jeg skal kigge ned i GPS’en,« forklarer chaufføren, der prøvede at ringe til politiet.

Fredag får Nicklas Bendtner sin dom. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Fredag får Nicklas Bendtner sin dom. Foto: Liselotte Sabroe

Det opgav han dog og forsøgte at køre videre. Også det opgav han.

»Først da jeg blev afhørt af politiet kunne jeg mærke, at den var gal, fordi det begyndte at knase i kæben,« fortæller taxichaufføren.

I retten er der blevet vist billeder af taxichaufføren efter episoden, og her er det tydeligt, han bløder fra det ene øre, har en stor bule i panden, kæben er hævet og han bløder fra læben. Hævelserne i ansigtet forsvandt dog dagen efter, forklarede chaufføren.

Du kan følge hele retssagen i LIVE-bloggen her.