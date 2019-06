Der var ikke spillet mange minutter af lørdagens Champions League-finale, før vi endnu engang fik en baneløber at se til et stort sportsevent.

Og som UEFAs politik hedder, viser de ikke baneløbere, da de prøver at undgå, at andre får samme, skøre idé.

Men i år slap baneløberen alligevel afsted med at få et par sekunders opmærksomhed, da hun hoppede over hegnet ved Allisons mål og løb ind i midtercirklen på Wanda Metropolitano.

På sin dragt havde hun teksten 'Vitaly Uncensored'.

Baneløberen. Foto: CARL RECINE Vis mere Baneløberen. Foto: CARL RECINE

Og bag baneløberen står internetfænomenet Vitaly Zdorovetskiy. Han har selv tidligere sendt baneløbere på banen til VM-finalen, ligesom han selv har været på banen ved NBA-finalen og MLB-finalen i USA.

Da han løb på banen ved NBA-finalen havde han på sit bryst skrevet 'Trump Sucks' - og det endte kun med at give ham én dags fængsel.

Han har tidligere fortalt, at han ikke gør det for opmærksomheden - men at han udelukkende gør det for det rush, han får.

Han fortæller også, at han ikke fik en bøde for hverken sit baneløb i NBA eller ved MLB-finalen.