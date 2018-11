Det er fodboldlegenden Henning Jensens nevø Jacob Friis, der overtager cheftrænerposten efter fyrede Morten Wieghorst i Superliga-klubben AaB.

»Fyringen overrasker mig, og det er altid trist, når sådan noget sker,« sagde Jacob Friis til B.T.s udsendte fodboldreporter efter AaB's træning mandag middag.

41-årige Jacob Friis har været assistent for Morten Wieghorst siden januar 2016.

»Jeg hilste kort på ham i morges. Vi fik ikke talt sammen, men det kommer vi måske til at gøre på et tidspunkt,« sagde Jacob Friis.

Morten Wieghorst blev mandag formiddag fyret som cheftræner i Superliga-klubben AaB. Foto: Bo Amstrup Vis mere Morten Wieghorst blev mandag formiddag fyret som cheftræner i Superliga-klubben AaB. Foto: Bo Amstrup

Jacob Friis 41 år

Har været træner for samtlige årgange i AaB siden årgang 1991

Er ansat i AaB på funktionærkontrakt

Blev i sommeren 2015 tilknyttet AaB's førsteholdstrup som specieltræner

Var indtil januar 2016 ansat som U19-træner i AaB, der herefter rykkede ham op i et job som assistenttræner for klubbens Superliga-hold

Færdiguddannede sig i sommeren 2015 fodboldtræner (P-licens)

I første omgang er han kun blevet bedt om at være AaB's cheftræner i efterårets sidste tre kampe mod Esbjerg fB, AC Horsens og OB. Men hvorvidt han er interesseret i at varetage jobbet på permanent vis, svarede Jacob Friis således:

»Det er ikke for at lyde kedelig. Men det eneste, jeg forholder mig til, er de næste tre kampe og ikke andet. Alt hvad der hedder fremtidsplaner, ønsker jeg ikke at kommentere på.«

Jacob Friis understregede, at man under hans ledelse ikke skal forvente revolutioner.

»Inden vinterpausen skal jeg mellem de tre Superliga-kampe afvikle 11 træningspas. Det er begrænset, hvad det i så kort en periode er muligt at ændre spillestilsmæssigt. Vi har selvfølgelig i trænerteamet nogle nuancer, det er muligt at skrue på. Jeg håber, at disse kan nå at skinne igennem allerede i vores næste kamp på fredag,« sagde Jacob Friis.

Henning Jensen (med hånden i vejret) var i 1970'erne holdkammerat med Poul Breitner (til venstre) i Real Madrid. Foto: Erik Jepsen Vis mere Henning Jensen (med hånden i vejret) var i 1970'erne holdkammerat med Poul Breitner (til venstre) i Real Madrid. Foto: Erik Jepsen

Han har fået fodboldspillet ind med modersmælken, eftersom hans mor er søster til den tidligere fodboldlandsholdsspiller Henning Jensen, der var professionel i de store udenlandske klubber Borussia Mönchengladbach, Real Madrid og Ajax Amsterdam.

»Desværre nåede jeg ikke lige så langt i min aktive karriere som min morbror. Det skyldtes ikke mindst, at jeg ikke havde lige så hurtige gener som ham. Men det er indiskutabelt, at jeg er vokset op med fodbolden, og da jeg var barn var jeg med min familie på Bernabeu i Madrid i klapvogn for at besøge ham. På det personlige plan har Henning været en stor inspiration for mig. I forhold til det, han prøvede, var han et ydmygt menneske, der formåede at holde begge ben på jorden,« sagde Jacob Friis med et stort smil.

Jacob Friis får som trænerassistent den tidligere AaB-anfører Thomas Augustinussen, der de sidste par år har været tilknyttet holdet som andenassistent med hovedansvar for dødboldsituationerne.

Men mens det ikke kan udelukkes, at Jacob Friis bliver tilbudt jobbet som cheftræner i AaB på permanent basis, ligger det fast, at Thomas Augustinussen 1. januar tiltræder et nyt job som erhvervsassurandør i forsikringsselskabet Tryg.

Morten Wieghorst sammen med Thomas Augustinussen på træningsbanen i AaB. Foto: Henning Bagger Vis mere Morten Wieghorst sammen med Thomas Augustinussen på træningsbanen i AaB. Foto: Henning Bagger

»Fyringen af Wieghorst kommer ikke til at lave min beslutning om. Den primære årsag til, at jeg skifter branche, er, at min familie gerne vil se mere til mig, når de har fri. Lad mig understrege, at det intet har med Wieghorst at gøre. Jeg synes, vi har haft et godt samarbejde. Nyheden om hans fyring gør ondt på os alle i AaB. Det er altid en sorgens dag, når sådan noget sker,« sagde Thomas Augustinussen.

Det er ikke planen, at han skal tilbage til fodboldverdenen.

Ikke desto mindre har han taget en A-træneruddannelse.

»Hvis det på et tidspunkt skal blive fodbold igen, har jeg med mig en stor taske fyldt med guldkorn fra de dygtige trænerkollegaer, jeg i min tid har samarbejdet med. Men fremadrettet er det nu mit nye job i det civile liv, jeg vil fokusere på,« sagde Thomas Augustinussen.