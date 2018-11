Det blev for meget for Sadio Mané.

Liverpool-spilleren er den helt store stjerne på det senegalesiske landshold, men det betyder ikke, at han er en fredet mand blandt landets landsholdsfans.

Senegal spillede lørdag en ligegyldig landskamp i kvalifikationen til Africa Cup of Nations mod Ækvatorialguinea, hvor Sadio Mané angiveligt ikke stod for meget positivt i kampen.

Den offensive spiller brændte i stedet en direktør, og selvom Senegal vandt kampen, så var fansene utilfredse med Manés præstation. Så utilfredse, at de buhede af ham.

Les chaudes larmes de Sadio Mané à la fin du match face à la Guinée Equatoriale (0-1). Cependant, rien n'indique qu'il est blessé.

Le joueur de Liverpool semble triste à cause de son mauvais match.#Senegal #Liverpool #Can2019 pic.twitter.com/eDx7MOHCay — metrodakar.net (@metrodakar_net) 17. november 2018

Som videoen herover viser, havde Sadio Mané svært ved at holde tårerne tilbage. Flere holdkammerater løb hen for at hjælpe ham fra banen, men undervejs falder Mané til jorden, tydeligt knust.

Ifølge Daily Mail har Mané ikke udtalt sig omkring situationen, men det har Liverpool-stjernens bror til gengæld på Instagram.

'Det er sjældent, at man ser et land hade en af landets stjerner så meget, som I gør. Han vil blive ved med at kæmpe for jer, blive ved med at ofre sig sig og blive ved med at give alt for Senegal og elske og ære flaget. En dag vil I forstå det, men det vil måske være for sent,' er han citeret for at skrive på Instagram.

Senegal havde allerede kvalificeret sig til næste års Africa Cup of Nations før kampen mod Ækvatorialguinea. Turneringens seneste vinder er Cameroun.