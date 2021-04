Den danske cheftræner Henrik Pedersen er færdig i den norske klub Strømsgodset efter den seneste uges racisme-anklager.

Hele vejen igennem har han afvist alle beskyldninger, og det gør han fortsat. Det gør han klart i en pressemeddelelse udsendt på Strømsgodsets Facebook-side.

Her lufter han sin tydelige frustration over sagen og sagens forløb.

»Det var ikke en exit, jeg ønskede. Jeg er stærkt uenig og kritisk til både anklagerne, som er fremført, og til selve processen. Det føles trist og meningsløst at forlade Strømsgodset og drengene på denne måde. Men sådan som denne sag er kommet ud af kontrol, og specielt af hensyn til alle som elsker Strømsgodset, havde jeg ikke noget andet valg end at bidrage til en løsning, som nu ligger på bordet,« siger han.

Strømsgodset-spillerne var onsdag til møde med ledelsen om situationen omkring træner Henrik Pedersen. Ole Berg-Rusten/Ritzau Scanpix

»Hensynet til Strømsgodset som klub, til spillerne, de ansatte, frivillige, sponsorer – og ikke mindst – de dejlige fans, er trods alt vigtigere end hensynet til mig som enkeltperson,« fortsætter han.

Henrik Pedersen er af syv anonyme spillere blevet beskyldt for racisme. Det skrev norsk TV 2 samt flere andre norske medier tirsdag.

Spillerne har sendt deres anonyme racismeanklager til Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon, Niso, der er fagforening for de norske idrætsudøvere, men i første omgang valgte klubben at frede danskeren, der gjorde det klart, at der var fuld tillid til træneren, og at man ikke kunne genkende anklagerne mod ham.

Men nu har piben fået en anden lyd.

At jeg i løsrevne situationer tilbage i tiden har brugt ord, som er blevet opfattet på en anden måde, end jeg har ment, beklager jeg på det stærkeste. Henrik Pedersen

Alligevel afviser 43-årige Henrik Pedersen, at han skulle have ytret det mindste diskriminerende.

»Anklagerne om, at jeg har fremført diskriminerende udsagn strider mod alt, jeg står for både som menneske og som leder. Jeg har – og har altid haft – nultolerance for enhver form for fordomme eller diskriminering af hudfarve, etnicitet, køn, seksuel orientering eller religiøs overbevisning. Jeg stempler ingen og behandler alle med samme respekt og ligeværd,« siger han, inden han tilføjer:

»At jeg i løsrevne situationer tilbage i tiden har brugt ord, som er blevet opfattet på en anden måde, end jeg har ment, beklager jeg på det stærkeste.«

Henrik Pedersen er særligt kritisk over for sagens forløb. Et forløb, hvor han ikke har haft mulighed for at forsvare sig, siger han.

Henrik Pedersen fra tiden i den tyske klub Eintracht Braunschweig, hvor han blev fyret efter blot fire måneder. Foto: Eintracht Braunschweig

»Det føles håbløst at kæmpe mod anklager, som ikke kan dokumenteres, og som plukkes løsrevet frem måneder og år efter, at de angivelige udsagn skulle have fundet sted. Det bliver noget nær umuligt at forsvare sig ordentlig mod sådanne anklager.«

»Mit eneste ønske er, at Strømsgodset skal præge nyhedsbilledet gennem jubel og det smukke spil – ikke gennem beskyldninger om kritisable forhold. Jeg er oprigtig glad for hele Strømsgodset-familien, og jeg ønsker klubben og spillerne alt godt og har derfor med tungt hjerte accepteret, at min fratrædelse er den mest effektive måde at få skabt ro i klubben hurtigt. Jeg må også tage vare på min familie, som har været gennem nogle meget krævende uger,« slutter Henrik Pedersen.

Henrik Pedersen har tidligere været træner for en række hold i ind- og udland. Fra 2014 til 2015 var han cheftræner for HB Køge, og senere blev han assistenttræner i Union Berlin.

Herfra gik turen til Eintracht Braunschweig, før Strømsgodset ansatte ham i sommeren 2019.