43-årige Henrik Pedersen har fået nyt job. Han skal stå i spidsen for Vendsyssel FF.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

»Henrik Pedersen har igennem hele sin trænerkarriere bevist sin fodboldfaglige evner, og det er en kompetent træner, der nu skal stå i spidsen for VFF med fokus på at få genopbygget et stærkt VFF,« siger klubbens nye ejer og direktør Jacob Andersen og fortsætter:

»Vi ser meget frem til at lade hans viden om Vendsyssel FF fra 2016-sæsonen og store internationale erfaring og massive netværk være en motor i udviklingen af VFF. Det er derfor med stor glæde, vi og Henrik Pedersen i dag er blevet enige om en toårig kontrakt.«

Henrik Pedersen har senest været i norske Strømsgodset, men det ophold endte yderst dramatisk. Han blev i slutningen af april fyret for at have udvist 'uacceptabel opførsel'.

Sagen om Henrik Pedersen nåede offentligheden, da flere norske medier i begyndelsen af april skrev, at danskeren var blevet beskyldt for racisme af syv anonyme spillere.

Sagen blev efter fyringen givet videre til NFF. Den danske træner afviste prompte beskyldningerne, der blev sendt i hans retning, og det holdt han fast i.

»Selvom jeg fra første dag, siden disse beskyldninger blev rettet mod mig, har været 100 procent tryg ved mine holdninger og værdier, har det været hårdt at leve med beskyldningerne. Jeg har altid stået fast på en nultolerance, når det kommer til enhver form for fordom eller diskriminering af hudfarve, etnicitet, køn eller religiøs overbevisning,« sagde han i starten af juni, da det kom frem, at han ikke ville blive straffet af NFF.

Udover at have været træner i Strømsgodset, har han også været assistenttræner hos 1. FC Union Berlin, ligesom han har stået i spidsen for Eintracht Braunschweig.

Nu gælder det så den danske klub, som han tidligere har været konsulent i.

»Jeg glæder mig til den opgave og store udfordring, der venter, og arbejdet starter allerede i dag. Jeg agter at gå ind i det med fuld fokus på at hjælpe Vendsyssel FF til en mere succesfuld sæson end sidste år, hvor de endte på en skuffende 10.-plads,« siger Henrik Pedersen i pressemeddelelsen.

Den nye træner er ikke den eneste nyhed, klubben har præsenteret fredag. Vendsyssel FF har nemlig også fået ny ejer i form af Jacob Andersen, som har købt aktierne i klubben fra schweiziske Core Sports Capital.