Der var blevet plads til hele tre danskere i startopstillingen, da Brentford på udebane skulle forsøge at sikre sig tre point mod lokalrivalerne fra Millwall.

Disse planer blev dog hurtigt spoleret, eftersom hjemmeholdets angriber Lee Gregory efter bare 15 minutter bragte The Lions på 1-0 til stor glæde for de mange fremmødte fans på The Den i London.

Heldigvis for Thomas Frank og Co., fik Josh Dasilva bragte balance i regnskabet bare fem minutter senere.

Hvad der var mindre heldigt, eller smart om man vil, var, at den danske landsholdsback Henrik Dalsgaard med ti minutter tilbage af første halvleg modtog et direkte rødt kort, da han kom for sent i en tackling på Ben Thompson, som var på vej i en omstilling.

Efter at være kommet i undertal valgt Frank at tage en markant mere defensiv tilgang og forsøgte at forsvare resultatet hjem, hvilket lykkedes.

Brentford kunne dermed sætte et enkelt point på kontoen på en svær udebane, hvor de var i undertal i næsten en time.

I fredagens tidlige Championship-kampe slog Sheffield United noget overraskende Nottingham med 2-0, mens Bristol City og Reading spillede 1-1 på Ashton Gate Stadium.

