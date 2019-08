Nok er nok!

Den svenske fodboldlegende Henrik 'Henke' Larsson valgte fredag at sige sit job som cheftræner i Allsvenskan-klubben Helsingborg.

Og det sker som konsekvens af den enorme mængde af skældsord, der er væltet ned over 'Henke' på de sociale medier fra fans af Helsingborg, der har det svært i den bedste svenske række og senest torsdag tabte til Oskarhamns AIK i den svenske pokalturnering.

»Kritik har jeg intet problem med, men når det begynder at blive med end det...når det bliver personligt, og man kaldes det ene og det andet, så forsvinder lysten,« siger Henrik Larsson, der som spiller tørnede ud for klubber som Barcelona, Manchester United og Celtic, til Expressen.

Foto: JAVIER SORIANO Vis mere Foto: JAVIER SORIANO

»Det foregår på de sociale medier. Når jeg går rundt i byen, er der intet andet end kærlighed. Det er sådan, det fungerer. Det er altid let at skrive noget på en computer anonymt. Det er samfundet, vi lever i.«

»Det er simpelthen for enkelt at slynge hvad som helst om mig ud. Og om man så gør det i affekt, eller om man er ung - det er jeg ligeglad med,« siger Henrik Larsson, der har valgt ikke at politianmelde de beskeder, han har fået.

»Jeg tænker ikke, at jeg skal gøre det. Jeg vil ikke bruge mere energi på de idioter, der vælger at håndtere en skuffelse på denne måde.«

Helsingborg, der har danske Anders Randrup og Anders Lindegaard i truppen, ligger på 12.-pladsen i Allsvenskan - to point over nedrykningsstregen.