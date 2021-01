OB-sportschef Michael Hemmingsen har tillid til, at træner Jakob Michelsen kan skaffe sejre i den sidste tid.

OB's ledelse frygter ikke, at det kan skabe uro i spillertruppen, at cheftræner Jakob Michelsen stopper i klubben til sommer.

Det fortæller OB-sportschef Michael Hemmingsen, der har været med til at træffe beslutningen om, at Jakob Michelsen ikke får forlænget sin kontrakt, når den udløber om et halvt år.

- Nej, det er jeg ikke nervøs for (at det kan skabe uro, red.). Vi synes, det er den rigtige beslutning.

- Det er også et udtryk for, at vi har fuld tillid til, at Jakob og trænerteamet vil gøre alt, hvad de kan for at opfylde vores målsætning, som er at komme i top-6.

- Det er vores fokus. Det er at stå bedst muligt i den første kamp mod Lyngby og så arbejde stenhårdt på at komme i top-6, siger Michael Hemmingsen.

OB er lige nu nummer ni i Superligaen og har fire point op til nummer seks, FC København.

Fynboerne sluttede af med at spille uafgjort to gange og vinde en kamp i de sidste tre ligakampe i 2020.

- Vi har været glade for samarbejdet med Jakob. Men trods lidt bedre resultater til sidst har vi alligevel haft en periode, som har båret præg af nogle ustabile resultater.

- Det er det, der ligger til grund for beslutningen, forklarer Michael Hemmingsen.

Men hvorfor ikke fyre Jakob Michelsen og ansætte en ny træner nu i stedet for at foretage en mellemløsning?

- Vi synes jo ikke, det er en mellemløsning.

- Der er tillid til, at Jakob sammen med trænerteamet og os alle sammen får skibet i land og gør arbejdet færdigt med en trup, der også er klar til at tage hul på det nye år.

- Vi har valgt at gøre det på denne måde, og vi skal have en ny træner til sommer. Og det har vi noget tid til at forberede os på, planlægge og løse, siger Hemmingsen.

Nu venter et arbejde med at finde den helt rette afløser til sommer.

- Vi vil gøre et grundigt og godt stykke arbejde, så den næste træner kan være med til at flytte OB endnu videre på vores jagt efter at spille noget rigtig god fodbold og opnå vores målsætninger.

- Det er vores målsætning at komme i top-6 hvert år, fastslår Michael Hemmingsen.

I januars transfervindue kommer Jakob Michelsen ikke til at stå uden for indflydelse. Han vil blive brugt som sparringspartner.

- Sådan gør vi det i OB. Vi bruger al den faglighed, vi har, og som ligger til grund for de valg, vi træffer.

- Der er Jakob jo en kapacitet og en dygtig fodboldtræner, som også har erfaring, så selvfølgelig indgår han også i det arbejde, siger Michael Hemmingsen.

OB skal i den første betydende kamp i det nye år spille hjemme mod Lyngby i Superligaen 3. februar.

