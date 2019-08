Der bliver konstant skrevet nye kapitler i sagaen om den danske fodboldstjerne Christian Eriksens fremtid.

Nu skriver Daily Mail, at Tottenhams manager, Mauricio Pochettino, torsdag satte sig sammen med klub-boss Daniel Levy for at diskutere Eriksen, der ikke ønsket at forlænge sin kontrakt med London-klubben, der udløber næste sommer.

Eriksen har i månedsvis været sat i forbindelse med Real Madrid, men også Juventus og Paris Saint-Germain skulle lure på den 27-årige fynbo.

På mødet skulle Levy og Pochettino være blevet enige om, at et bud i 50 millioner pund-klassen (omkring 410 millioner kroner) vil kunne få Tottenham til at slippe Eriksen.

Daniel Levy skulle angiveligt være tændt på at forsøge at tjene penge på danskeren, mens Pochettino helst ser Eriksen blive sæsonen ud.

Fredag udtalte den argentinske Tottenham-manager, at han forventer bud på Eriksen inden transfervinduet smækker i i de store ligaer.

»Det er ikke den bedste situation for Eriksen eller for alle. Det er ikke sådan, som jeg eller klubben troede, det ville være,« siger Pochettino.

Tottenham, Pochettino og Eriksen møder søndag Newcastle i Premier League.