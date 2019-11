En historie om et hemmeligt Cristiano Ronaldo-bryllup har set dagens lys.

Men nu afviser en talsmand for fodbold-superstjernen, at det skulle have fundet sted.

»Han har ikke giftet sig,« lyder det fra Ronaldo-lejren til TMZ som reaktion på en historie fra Italien, hvor han til daglig spiller.

Det er det italienske magasin Novella 2000, som skriver, at Cristiano Ronaldo i sommer er blevet gift med kæresten Georgina Rodriguez ved en privat ceremoni i Marokko.

Ifølge magasinet skulle Ronaldos ven, den marokkanske kickboxer Badr Hari, have været vidne og været med til at organisere bryllupsceremonien.

34-årige Ronaldo skulle også have ændret i sit testamente, så det også inkluderer Georgina Rodriguez.

Rygterne om et forestående bryllup har floreret i noget tid. Blandt andet efter, at 25-årige Georgina Rodriguez i august havde omtalt Ronaldo som sin 'mand'.

Der har også tidligere været historier ude om, at parret skulle have udvekslet forlovelsesringe. Det har Georgina Rodriguez dog afvist. Parret har sammen en datter, derudover er Ronaldo far til tre børn.