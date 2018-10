Fem kampe, tre scoringer og tre målgivende afleveringer.

Sådan har den 20-årige danske fodboldkomet Jacob Bruun Larsen i sine første kampe for Borussia Dortmund præsteret i Bundesligaen og Champions League.

»Det har både været fantastisk, fysisk hårdt og lærerigt. Så mange kampe har jeg aldrig spillet på så kort tid,« siger Jacob Bruun Larsen med et smil, der signalerer såvel stolthed som dedikation til det 'projekt professionel fodboldspiller', han har givet sig i kast med.

B.T. møder ham til en snak på superligaklubben AaB's træningsanlæg forud for U21-landsholdets kommende kampe på Aalborg Stadion i EM-kvalifikationen mod Polen og Færøerne.

Jacob Bruun Larsen jubler over en scoring for Borussia Dortmund i Champions League-kampen mod AS Monaco 3. oktober. Foto: INA FASSBENDER Vis mere Jacob Bruun Larsen jubler over en scoring for Borussia Dortmund i Champions League-kampen mod AS Monaco 3. oktober. Foto: INA FASSBENDER

At han netop nu oplever sin fodboldkarrieres hidtil bedste periode, forklarer han således:

»Jeg arbejdede stenhårdt i vores otte uger lange sommerferie og har efterfølgende holdt mig i god form. Men det er selvfølgelig også holdets fortjeneste, at det er gået mig godt i kampene for Borussia Dortmund. Jeg er jo på hold med masser af dygtige spillere, der fortjener en stor cadeau.«

Så du sprang simpelthen sommerferien over?

»Det kan man godt sige. Da jeg i foråret havde et mindre succesfuldt lejeophold i VfB Stuttgart, ville jeg ved tilbagekomsten i Borussia vise mig frem fra min bedste side, da jeg godt vidste, hvad der skulle til for at komme ind over førsteholdet.«

Hvad fik du ud af opholdet i VfB Stuttgart?

»Ekstremt meget uden for banen. Jeg spillede dog ikke særligt mange kampe. Det faktum har jeg imidlertid vendt til noget positivt. I min tid i klubben modtog jeg nye indtryk, blev klogere og mere erfaren.«

Foto: INA FASSBENDER Vis mere Foto: INA FASSBENDER

Hvad siger du til, at din danske holdkammerat i Borussia Dortmund, Thomas Delaney, har udtalt, at han er overbevist om, at du inden længe får debut på A-landsholdet?

»Det er jeg selvfølgelig glad for, at han siger. Men det er også noget, jeg selv tror på.«

Er du klar, hvis landstræner Åge Hareide henter dig ind i A-landsholdslejren til næste uges testkamp i Herning mod Østrig?

»Lige nu handler det om U21-landsholdet og den afgørende kamp mod Polen. Hvad der eventuelt sker herefter, må tiden vise.«

Hvad fik du ud af som 17-årig at repræsentere Danmark ved OL 2016 i Rio de Janeiro?

»Det var en stor oplevelse med hensyn til indtryk. Fodboldmæssigt var det dog ikke den mest lærerige oplevelse, jeg har haft. Men det er altid noget, jeg vil se tilbage på med et smil.«

Hvilke planer har du, når din Dortmund-kontrakt udløber i sommeren 2021?

»Der er 2½ år endnu, så det aner jeg ikke.«

Fakta Jacob Bruun Larsen Født: 19. september 1998

Nuværende klub: Borussia Dortmund, som han ankom til i 2015 (var i foråret 2018 udlejet til VfB Stuttgart)

Tidligere klub: Lyngby Boldklub. som han forlod i 2015

Landskampe: U21 (11 kampe), U19 (12 kampe), U18 (3 kampe), U17 (12 kampe), U16 (7 kampe).

Hvis nu du ikke var professionel fodboldspiller, hvad havde du så lavet nu?

»Det kan jeg desværre ikke svare på, da fodbold i mit liv altid har været den eneste mulighed. Men jeg forsøger at holde begge ben på jorden, og over for mine gamle venner i Danmark er jeg stadig bare Jacob fra Hornbæk.«

Hvorfor blev det fodbolden, du valgte at satse på?

»Der er ikke nogen i min familie, der har været specielt gode til at spille fodbold. Måske kom inspirationen, da vi i sin tid boede i Bremen, hvor min far arbejdede. Her var jeg seks år, da jeg begyndte at spille. Så flyttede vi tilbage til Danmark, hvor alle mine venner gik til fodbold.«

Foto: ELSA Vis mere Foto: ELSA

Hvordan vil du karakterisere Borussia Dortmunds fodboldskole?

»Når man kommer derned, er man sulten efter at gøre det så godt som muligt. Man er jo ikke ankommet til klubben for at synes, at det alt sammen er fedt. Det er bare en del af gamet, at det er pivhårdt.«

Fakta U21-EM 2019 Slutrunden spilles 16.-30. juni 2019 i Italien og San Marino.

Kampene spilles på stadions i Bologna, Reggio Emilia, Cesena, Trieste, Udine og Serravalle.

Foreløbig har Italien (værtsnation), Spanien (gruppevinder) og Frankrig (gruppevinder) kvalificeret sig.

Danmark fører kvalifikationsgruppe 5 blot et enkelt point foran Polen, som landstræner Niels Frederiksens tropper møder fredag aften på Aalborg. Stadion. Bliver det til dansk sejr i denne kamp, er EM-adgangsbilletten i hus.

Ved U21-EM kvalificerer de fire bedstplacerede hold sig til sommer-OL, der afvikles i Tokyo 2020.

U21-landsholdet kan med sejr fredag aften over Polen kvalificere sig til næste års EM-slutrunde. Lykkes missionen?

»Det polske hold er fint, men vi skal vinde. Jeg synes, at vores hold er godt nok til at slå dem. Da vi tabte dernede (1-3, red.) for et år siden, havde vi bolden meget, men desværre gav vi nogle mål væk og scorede selv alt for få i forhold til det store antal chancer, vi tilspillede os. Jeg husker, jeg spillede højre wingback mod polakkerne, men min favoritposition er helt klart venstrekanten på midtbanen. Jeg ser ikke mig selv som defensivspiller, og det tror jeg heller ikke, at landstræneren (Niels Frederiksen, red,) gør. Men jeg har fået lidt af en jokerrolle på U21-landsholdet, hvor jeg har spillet mange pladser, så vi må se, hvad det bliver til i vores kommende kamp.«

Hvad vil EM-kvalifikation betyde for dig og holdkammeraterne?

»Det er en drøm, der går i opfyldelse, hvis vi næste år skal kæmpe om europamesterskabet ved slutrunden i Italien og San Marino.«