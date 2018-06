I Kina arbejder en dansk mand, de færreste kender. Men det kommer de nok til. For 35-årige Mads Davidsen er lige nu den danske trænerbranches bedst indtjenende person. 20 millioner kroner om året før skat hiver Davidsen i land. Alligevel er der tvivl om hans fremtid.

Som B.T. kunne fortælle i slutningen af september, er den unge fodboldleder blevet tilbudt en ny, stor millionkontrakt i den kinesiske storklub Shanghai SIPG i et forsøg på at binde ham til det kinesiske i flere år endnu, men trods langvarige forhandlinger er intet skrevet under, og ved udgangen af året, når sæsonen er slut i Kina, kan han være fortid i klubben.

»Jeg har kontraktudløb om seks-syv måneder (31. december, red.) og taler løbende med klubben om en forlængelse, men kan også mærke, at jeg begynder at tænke på, om tiden er rigtig i forhold til at prøve en ny udfordring som træner, leder og menneske efter seks år i Kina,« siger Mads Davidsen, der i 2012 blev chef på Ebbe Sands kinesiske akademi i Shanghai og derefter var assistenttræner i Guangzhou R .& F. under Eriksson.

35-årige Mads Davidsen er uddannet træner med den højeste uddannelse i faget, UEFA Pro-trænerlicensen, og han skiftede til Shanghai SIPG i 2014, da han blev assistenttræner for den tidligere cheftræner i klubben Sven-Göran Eriksson. Fra slutningen af 2016 takkede han ja til at stige i graderne og sætte sine trænerambitioner på hold, da han blev teknisk direktør i klubben med kontrol over klubbens fodboldmæssige udvikling, heriblandt ansvaret for flere end 11.000 spillere.

I dag er han ifølge B.T.s kilder den klart bedst lønnede træner af alle danskere med en løn på 20 millioner kroner om året før skat, og det er inklusiv udenlandske trænere i danske job, og hvis han siger ja til en ny aftale med Shangai SIPG, vil han stige i løn, men endnu er han i tvivl om, hvad der skal ske, når året er omme.

Celebrating my 6 years in China these days. An amazing journey professionally & personally pic.twitter.com/CXn99QzklP — Mads Davidsen (@MadsRDavidsen) 7. juni 2018

Han forklarer, at opholdet stadig er tiltagende og godt kunne få ham til at tage en tørn mere.

»At være en del af den eksplosive udvikling i kinesisk fodbold over de sidste fem år har været utroligt spændende og lærerigt, og jeg har fået lov til at være med til at bygge en fodboldklub helt fra bunden til nu at være et storhold i Asien. Og at arbejde med dygtige managere som Sven (Göran Eriksson) og Andre (Villas-Boas) og spillere som Asamoah Gyan, Hulk og Oscar. Det har været ekstremt fascinerende og en livslæring for en ung træner som mig,« forklarer Mads Davidsen, som tidligere har fortalt, at det trækker i ham igen at blive træner og udnytte den viden og erfaring, han har fået.

Sådan har han det stadig. Tidligere har Mads Davidsen ifølge B.T.s oplysninger afvist at træne en større engelsk traditionsklub, ligesom flere dansk henvendelser fra Superligaen også har fået en nedadgånde tommelfinger, men skulle han gå tilbage til trænergerningen, er det fortsat et ønske at blive i udlandet.

Topholdet i Kina, Shanghai SIPG, har en dansker i Mads Davidsen som teknisk direktør. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Topholdet i Kina, Shanghai SIPG, har en dansker i Mads Davidsen som teknisk direktør. Foto: Ida Guldbæk Arentsen



»Det er reelt første gang i min fodboldkarriere, at jeg er i tvivl om, hvilket valg jeg skal træffe for fremtiden, men jeg ser det som en spændende fase, hvor jeg også kan lære noget af at være uafklaret og søgende. Der har som nævnt været danske henvendelser, og jeg er ydmyg over for, at nogle tror på mig, men jeg er klart indstillet på at blive i udlandet, når jeg analyserer fodboldens udvikling, der går hurtigere dér, og hvor der er mest erfaring og ny læring at hente. Og så lærer man også mest som menneske i andre kulturer i udlandet, og jeg har aldrig lagt skjul på, at det tiltager mig,« tilføjer han og siger om sine muligheder:



»Der er og har løbende været henvendelser fra forskellige kontinenter og klubber, så valget er ikke let, men det er trods alt et privilegium at have muligheder at vælge imellem frem for at have ingenting. Men som sagt taler jeg også fortsat med SIPG, så jeg udelukker heller ikke, at vi bliver enige om at forlænge min kontrakt for en periode mere her.«

Mads Davidsen overvejer at returnere til trænergerningen. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Mads Davidsen overvejer at returnere til trænergerningen. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Jeg lærer stadig i rollen som teknisk direktør i forhold til at operere mellem at arbejde strategisk og praktisk, og det er enormt spændende at sammensætte en trup, udvikle en klubfilosofi og også medarbejdere. Det er en stor del af mit eget drive,« lyder det fra den danske topchef, der har klare forventninger og krav til en ny arbejdsgiver, hvis han skifter sit job ud og igen skal dirigere taktikken.

»Såfremt jeg en dag bliver cheftræner, bliver det i en 'manager-rolle', da jeg fungerer bedst i en rolle omkring det strategiske og det daglige involveret, både på og udenfor banen i klubbens udvikling,« slutter danskeren, der torsdag rundede seks år i Kina.

Shanghai SIPG topper den kinesiske Super League efter 11 runder med en bedre målscore end Shandong Luneng.