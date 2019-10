Kasper Schmeichel var på alles læber efter Danmarks 1-0-sejr hjemme over Schweiz.

Leicester-stjernen holdt med flere verdensklasseredninger de mere og mere frustrerede schweizere fra fadet. Og B.T. belønnede efterfølgende målmanden med et sjældent 10-tal.

Efterfølgende ville journalisterne vide, hvordan Schmeichel de seneste år har udviklet sig til én af landsholdets absolut bedste spillere - med flere verdensklassepræstationer.

»Jeg har altid været så god, synes jeg ... haha.«

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Ej, det er rigtigt. Jeg kom sent ind på landsholdet, og skuffelsen over ikke at have været med tidligere har været en stor motivationsfaktor for mig,« lød det fra den 33-årige landsholdssidsteskanse.

Han kunne ud over de tre´point også fejre sit 50 kamps-jubilæum for landsholdet.

»Jeg er taknemmelig over at være her og over at have spillet 50 landskampe for mit land. Det fylder mig med stolthed, og nu håber jeg bare på 50 mere.«

Så du tager fem år endnu?

»Ja, jeg holder ihvertfald fem år mere. Hvis jeg ikke holder mere end fem år mere, så vil jeg være meget skuffet. Men man selvfølgelig ikke planlægge i fodbold.«

»Alt kan ske, og jeg kan blive skadet i morgen. Så det handler om at være taknemmelig for hver kamp, man får,« sluttede dagens mand i Parken.