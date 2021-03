Hvis man er i tvivl om Christian Eriksen har god fodboldsmag og værdierne i orden, så kan godt kaste den uro overbord.

For bare rolig: Den danske fodboldstjerne har sit fodboldkompas helt rigtigt tunet ind på sine rød-hvide forbilleder - og fascinationen af dem deler han gerne med sine nye italienske 'landsmænd'.

»Mit idol som barn var Michael Laudrup. I Danmark vil alle være som ham, og han var den bedste danske spiller nogensinde. Han er en kilde til inspiration,« lyder budskabet således fra Eriksen til Inters fans.

Det sker i Inters officielle kampprogram, som er lagt online forud for Serie A-opgøret mod Atalanta mandag aften, hvor Eriksen i italienske medier spåes at få en puster på bænken efter flere uger som starter på træner Antonio Contes midtbane.

Foto: JENS NØRGAARD LARSEN Vis mere Foto: JENS NØRGAARD LARSEN

Foruden at name-droppe det måske fremmeste fodboldnavn, vi har produceret her i Nordens Brasilien, viser 29-årige Eriksen også god stil ved at fremhæve et af sit nye hjemlands største fodboldbegavelser - som tilfældigvis også har en fortid Inter.

»Min far var stor fan af Roberto Baggio. Så snart han havde chancen, købte han en af hans trøjer til mig. Så den første trøje, jeg havde, var med Il Divin Cordino (den guddommelige hestehale, Baggios øgenavn, red.),« fortæller Eriksen.

Hans smag i musik når - i den skribents optik - dog ikke helt samme højder: De populære popnavne Post Malone og Ed Sheeran nævnes som favoritter i hovedtelefefonerne før kamp og træning.

Der er vist en grund til, at Eriksen har fået succes på fodboldbanen og ikke på scenen ...