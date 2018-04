I klippet ovenover kan du se Zlatans matchvinder-mål i sin debut-kamp for LA Galaxy.

97 millioner dollars. Svarende til omkring 588 millioner kroner.

Et beløb som langt de fleste nok bestemt ikke ville have det fjerneste imod at indkassere. Men når man hedder Zlatan Ibrahimovic og har haft en fremragende karriere, betyder - flere - penge måske ikke det store.

Svenskeren takkede i hvert fald nej til netop 588 millioner fra en kinesisk klub, inden han skiftede til LA Galaxy. Det fortæller den amerikanske klubs sportschef, Jovan Kirovski, til Sports Illustrated.

Istedet takkede Zlatan Ibrahimovic 'ja' til LA Galaxy og en udbetaling på sølle tre millioner dollars - svarende til omkring 18 millioner danske kroner på to år.

Jovan Kirovski fortæller, at det sværeste ved hele Zlatan-handlen var at fortælle svenskerens agent, Mino Raiola, hvorfor Zlatan kun kunne få de tre millioner (klubben havde allerede nået maxantallet på tre af spillere, der må tjene meget uden at det regnes med på lønningslisten, red.).

Og i første omgang var agenten ikke helt tilfreds.

»Er du seriøs?« var hans første reaktion ifølge Jovan Kirovski, der fortæller, at Zlatan efterfølgende kom frem til, at han 'ikke behøvede så mange penge her i slutningen af karrieren'.

Allerede for fire måneder siden skulle Zlatan have sagt til Kirovski, at han ville skifte til LA Galaxy. Han kunne dog ikke være helt rolig før underskriften på kontrakten var sat.

Det blev den så officielt for få uger siden, og Kirovski kunne lørdag se sin nye stjerne lyne to gange i debutkampen.

»Jeg er stadig lamslået. Især for et hold som os. LAFC gik på banen og kom bagud 3-0, så tænkte man 'hvad?'. Det var en følelsesmæssig rutsjetur. Det var specielt. Han dukker op og viser hvor skabet skal stå. Det er fantastisk,« siger Kirovski om kampen, som LA Galaxy endte med at vinde 4-3.

Sejrsmålet blev selvfølgelig scoret af.... Zlatan!