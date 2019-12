Hvor lang tid skal en Championship-spiller bruge på at score et hattrick?

Hedder man George Puscas, så er svaret fem minutter. Det var nemlig lige præcis, hvad det tog Reading-spilleren at vende Championship-opgøret mod Wigan på hovedet og vinde kampen.

I 79. minut udlignede han til 1-1 på et straffespark, og så fulgte han ellers op med et mål i 80. minut og et i 84. minut. Reading vandt kampen 3-1.

