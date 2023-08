Husk navnet, for han kan blive rigtig stor.

Hvis Lamine Yamal render og kniber sig i armen hvert andet minut, så forstår man det godt.

Fodboldsensationen fyldte 16 år i juli, men allerede i april blev han den yngste FC Barcelona-spiller nogensinde, og til september kan han meget vel få debut for Spaniens landshold efter en forrygende start på sæsonen.

Sportsavisen Marca skriver, at landsholdsrepræsentanter har besøgt Yamal i FC Barcelona for at fortælle ham om landstræner Luis de la Fuentes planer, og at han meget vel skal gøre sig klar til en tur med voksenlandsholdet.

Foto: Tamas Kovacs/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Tamas Kovacs/EPA/Ritzau Scanpix

Bliver Lamine Yamal udtaget til Spaniens A-landshold den 1. september, og kommer på banen mod enten Georgien eller Cypern, vil han være den yngste spanske landsholdsspiller nogensinde.

Lige nu har Lamals holdkammerat i FC Barcelona Gavi den rekord med 17 år og 62 dage.

Lamine Yamal kan også stille op for Marokko og Ækvatorialguineas landshold på grund af sine forældres ophav, så det kan – foruden det gigantiske talent – være en af årsagerne for, at den spanske landstræner ønsker at give ham kampe og dermed låse ham til Spaniens landshold.

Den 16-årige kantspiller har været i kamp for FC Barcelonas førstehold fire gange – blandt andet i alle tre La Liga-opgør, storklubben har spillet i denne sæson. Senest i aftes, hvor Yamal var afgørende i klubbens 4-3-sejr ude mod Villarreal