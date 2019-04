Målhungrende Cristiano Ronaldo lugter for alvor blod, når Champions League går ind i den afgørende knockout-fase.

I kvartfinalen mellem Ajax Amsterdam og Juventus kom superstjernen selvfølgelig på måltavlen igen-igen-igen-igen-igen-igen-igen-igen-igen-igen-igen-igen-igen-igen-igen-igen-igen-igen-igen-igen-igen-igen-igen-igen-igen-igen-igen-igen-igen-igen-igen-igen-igen-igen-igen-igen-igen-igen-igen-igen.

Det var fyrre gange igen’er!

Fodboldfænomenet fra Portugal har nemlig efter sin 1-0-scoring i aftes scoret helt absurde 41 gange alene i kvartfinaler, semifinaler og finaler i Champions League. Det er selvfølgelig en suveræn rekord.

Cristiano Ronaldo er nemlig på den front milevidt foran alle de andre stjerner på topscorerlisten i mesterligaens afgørende fase. Næste mand på listen er Ronaldos evige rival om fodboldtronen, Lionel Messi, som er noteret for 16 mål. Altså 25 mål færre!

Herefter følger tre angrebslegender, som huserede i slut-90'erne og 00'erne: Raúl (Real Madrid og Schalke 04), Filippo Inzaghi (Juventus og AC Milan) og Andriy Shevchenko (Dynamo Kiev, AC Milan og Chelsea), som hver især har lavet 13 mål i slutfasen i Champions League.

All-time CL-topscorer 125: Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid, Juventus)

108: Lionel Messi (FC Barcelona)

71: Raúl González (Real Madrid, Schalke)

60: Karim Benzema (Lyon, Real Madrid)

56: Ruud van Nistelrooy (PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid)

53: Robert Lewandowski (Borussia Dortmund, Bayern Múnich)

50: Thierry Henry (Monaco, Arsenal, Barcelona)

48: Zlatan Ibrahimović (Ajax, Juventus, Inter Milan, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United)

48: Andriy Shevchenko (Dynamo Kiev, AC Milan, Chelsea)

46: Filippo Inzaghi (Juventus, AC Milan)

Cristiano Ronaldos føringsmål for Juventus, som blev sat ind på et hårdt hovedstød efter et giftigt og veltimet løb ind i feltet, blev udlignet af Ajax Amsterdam til slutresultatet 1-1.

Den 34-årige angriber kan udbygge sin føring over Messi og co. i returopgøret i Torino i næste uge. Han fører i øvrigt også fortsat topscorerlisten over mest scorende i CL nogensinde med 125 mål. Se listen i boksen herover.