Tom Kings mål for Newport County er gået viralt.

Og det er med god grund.

For keeperen, der til daglig spiller i den fjerdebedst engelske række, League Two, scorede direkte på målspark i en kamp mod Cheltenham.

Se det vilde mål øverst i artiklen

Målet er blevet spredt vidt og bredt på sociale medier, men manden bag den vilde kasse var faktisk mest af alt rasende, da bolden gik i mål, fortæller han.

Han var nemlig sur på sin angriber Padraig Amond, og derfor blev det ikke til meget jubel, som man kan se i klippet.

»Jeg havde for travlt med at skrige af ham. Jeg syntes, han skulle have fået kontrol over bolden. Jeg prøvede at ramme ham, men bolden tog et heldigt opspring og gik over keeperen på grund af vinden,« siger han til det walisiske medie South Wales Argus.

Ja, faktisk havde King lidt dårlig samvittighed over målet.

»Drengene spurgte, hvorfor jeg ikke jublede, men målmænd holder sammen, og jeg sagde endda undskyld til ham (Cheltenham-målmand Joshua Griffiths, red.) efter kampen. Jeg håber, han ville gøre det samme, hvis det var den anden vej rundt. Det føltes underligt, og jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle reagere. Drengene sagde, jeg skulle have sprintet ned i den anden ende i min jubel,« siger King, der i stedet blev i sit eget mål og så ret så ligeglad ud.

Desværre for King og Newport var målet ikke nok til en sejr.

Cheltenham udlignede, og kampen endte 1-1.