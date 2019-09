En million kroner. To gange. Og så på under et år.

Den tidligere fodbolddommer på eliteplan og nuværende ekspert Benjamin Leander har gjort det igen. Ramt Tips13 lige i bagdelen som den eneste i hele Danmark.

Sidst gjorde han det 21. oktober, og lørdag var sad den atter en gang lige i skabet.

»Man tror jo, at det er sådan en engangsforestilling i livet, men sådan skulle det ikke være. Det var om muligt en endnu vildere oplevelse denne gang. Mod slutningen dryppede sveden i hvert fald lige så heftigt ned ad mig som sidst,« siger Benjamin Leander, der dårligt havde tid til at lave sin millionkupon.

Foto: Benjamin Leander Vis mere Foto: Benjamin Leander

»Jeg havde en rigtig travl dag, og det meste af dagen gik med at være sammen med min søn. Jeg kom hjem 20 minutter før og siger til min kæreste, Mathilde, at jeg skulle bruge 15 minutter på at tjekke tipskuponen.«

»I første omgang brugte jeg 12 minutter på at lave den, men jeg kom op med en kupon på 46.000 kroner, og det blev for dyrt, så jeg måtte fjerne nogle tegn, og jeg tænkte, at hvis den skal give noget, så er jeg nødt til at gå efter nogle overraskelser, og der valgte jeg blandt andet, at Sheffield United, som er godt kørende, skulle vinde over Everton. Det fortryder jeg ikke,« lyder det fra en humørfyldt Benjamin Leander, der fik kuponen ned på 8748 kroner.

Én for mange mennesker dyr kupon anerkender Benjamin Leander.

»Jeg har et system, jeg går efter, og det skal ikke lyde, som om jeg bare lever et liv i sus og dus, fordi jeg tidligere har ramt millionen. Jeg har faktisk lige haft tre måneder efter sommerferien, hvor det økonomisk er gået dårligt med mine spil, men jeg spiller aldrig for beløb, der gør, at jeg skal gå fra hus og hjem. Så ja, 8.000 kroner er mange penge, men når jeg nu har vundet en million én gang, har jeg råd til at tabe den slags kuponer mange gange,« forklarer Benjamin Leander, som sidste år ramte Tips13 med en overtidsscoring af Mauro Icardi.

Denne kupon sikrede Benjamin Leander endnu en million kroner. Vis mere Denne kupon sikrede Benjamin Leander endnu en million kroner.

Det samme skete lørdag, da den mere ukendte Athde Nuhiu-en scorede i de sidste sekunder af kampen mellem Sheffield Wednesday og Fulham.

»Allerede efter 65 minutter havde jeg 13 rigtige, og så er der jo lang tid tilbage af kampene, men vi begyndte derhjemme at snakke om, at chancen var der igen, og jeg måtte lave noget for at få tiden til at gå, fordi vi var så nervøse. Min kæreste snakkede om, at hun ville have en ny bil, hvis vi ramte millionen, så mens hun drømte om det, gik jeg i gang med at samle 200 perler op, som min søn havde kastet ud over gulvet. Da den så går hjem, har jeg den samme fantastiske følelse som sidst. Det er helt vildt.«

Nogen dyr øse bliver det dog ikke til alligevel. Benjamin Leander har derimod lovet sin kæreste, at den planlagte tur til Budapest nu bliver skiftet ud med en ferie mod varmere himmelstrøg.

Den ændring i sidste øjeblik skulle der være råd til.