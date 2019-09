Vroooooooom.

Kasper Schmeichels svar bliver overdøvet af et fly der lander få meter fra landsholdskeeperen, netop som han har fået spørgsmålet om, hvad han tænker om omgivelserne med en landingsbane lige bag det ene mål og en ikonisk klippe bag det andet.

Victoria Stadium, hvor Danmark torsdag aften møder miniputten Gibraltar, er et af verdens mere specielle fodboldstadions.

Gibraltars nationalstadion ligger klemt inde mellem territoriets lufthavn på den ene side. På den anden starter opstigningen til den berømte Gibraltar-klippe.

Kasper Schmeichel ved træningen på Victoria Stadium Gibraltar, onsdag den 4 september 2019 Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kasper Schmeichel ved træningen på Victoria Stadium Gibraltar, onsdag den 4 september 2019 Foto: Liselotte Sabroe

»Det er en del af charmen ved fodbold. Man kommer rundt mange forskellige steder. Jeg havde ikke lige regnet med at komme tiul Gibraltar og spille fodbold, men nu er vi her, og det er et fint sted,« siger en grinende Kasper Schmeichel, da han igen har fået ørenlyd.

Torsdag har han lufthavnen og klippen i ryggen. Der er nemlig ingen endetribuner på det forsvindende lille stadion.

På siderne får den danske målmand 2300 tilskuere. De 750 af dem er danskere.

»Vi har prøvet at spille op af en klippe før i Braga (i Portugal, red.) Men her er en fodboldbane, så betyder det mindre, hvad der er rundt om banen. Det eneste, der betyder noget for os, er de kridtstreger,« understreger målmanden.

Christian Eriksen ved træningen på Victoria Stadium Gibraltar, onsdag den 4 september 2019 Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Christian Eriksen ved træningen på Victoria Stadium Gibraltar, onsdag den 4 september 2019 Foto: Liselotte Sabroe

Som var det en pokalfinale, får de danske fans hele den ene langside, når bolden ruller klokken 20.45 torsdag aften. Men bolden kommer til at rulle anderledes. Græsset på Victoria Stadium er nemlig kunstgræs.

»Jeg har spillet på det, der er værre. Burde fodbold blive spillet på kunstgræs. Nej, helst ikke. Men jeg kan godt forstå, de har en kunstgræsbane her. Så det betyder ikke noget,« understreger Schmeichel.

Omgivelserne er i dén grad specielle, når det danske landshold spiller efterårets første EM-kvalifikationskamp.

Men det ændrer ikke på kravet. Kun en sejr - gerne en stor - kan bruges mod en af verdens mindste fodboldnationer.