Du har nok set B.T. bruge overskriften 'målfest' før.

Men sjældent har der været mere dækning for den overskrift end tirsdag aften i Viborg.

Her møder det danske kvindelandshold i fodbold Georgien i en EM-kvalifikationskamp. Danmark er kæmpe favoritter - faktisk så store, at du ikke kunne spille på en normal dansk sejr. Ved publiceringen af denne artikel, var der kun spillet 45 minutter. Men målfesten var allerede en realitet.

10-0 fører Danmark ved pausen mod et forsvarsløst, georgisk hold, som Danmark slog på udebane tidligere i kvalifikationen med 2-0. To mål er blevet scoret af Stine Larsen, Sofie Svava, Nadia Nadim, Nicoline Sørensen og Pernille Harder,

Jubel efter endnu scoring. Foto: Henning Bagger Vis mere Jubel efter endnu scoring. Foto: Henning Bagger

Før kampen havde diverse bookmakeren Danmark til at vinde kampen med syv mål. Det er der nok ikke så meget tvivl om.

Selvom kampen ikke er færdigspillet, tillader vi os at gætte på, at Danmark snupper sejren og dermed går på 15 point for fem kampe i EM-kvalifikationspuljen. Man er dog efter Italien på førstepladsen, der har gjort rent bord efter seks kampe.

Danmark har efter fire og en halv kamp en målscore i EM-kvalifikationspuljen på 22-0.

Efter kampen kan du her på B.T. læse karakterer og 'Tre ting vi lærte' fra vores udsendte reporter i Viborg.