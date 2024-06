Det har længe været sparsomt med knasterne på Bradley Wiggins' kistebund.

Den tidligere vinder af Tour de France har, siden han indstillede cykelkarrieren i 2016 bøvlet gevaldigt med økonomien – og nu skriver The Times, at briten har fået det økonomiske dødsstød.

Det engelske medie oplyser således, at Wiggins er blevet erklæret personlig konkurs. En dom den tidligere cykelstjerne blev bekendt med den 3. juni efter en afgørelse i Lancaster County Court.

Mediet mener desuden at vide, at der er risiko for, at beslutningen kan få konsekvenser for stjernens meritter fra sin cykelkarriere.

Det oplyses altså, at Wiggins kan få frataget sine trofæer og medaljer fra den glorværdige karriere – og dermed ltså også sin gule trøje fra Tour de France i 2012, hvor han endte øverst på podiet i Paris.

Allerede tilbage i 2020 blev virksomheden Wiggins Rights Limited, som han ejede med sin mor og ekskone, afviklet med en gæld på hele 650.000 pund – eller 5,7 millioner kroner.

Wiggins blev i 2022 sat ind i en IVA – Individual Voluntary Agreement – som var designet til at skulle hjælpe ham med at tilbagebetale pengene til kreditorerne.

Men lige lidt hjalp det.

Sidste år var gælden steget til omkring 8,8 millioner kroner, og for få dage siden blev han altså erklæret personligt bankerot i Lancaster.

Wiggins vandt Tour de France i 2012, hvor han også tog to etapesejre på sin vej mod Paris. Efter tour-triumfen blev han slået til ridder i sit hjemland og har siden kunne kalde sig Sir Bradley Wiggins.