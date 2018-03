FC Helsingør-træner Christian Lønstrup tror på, at indsatsen mod FCK kan ændre spillernes selvforståelse.

København. FC Helsingør var på vej mod et kæmpe resultat, da stadionuret i Parken rundede 90 minutter i mandagens kamp i Alka Superligaen mod FC København.

En scoring i tillægstiden af Federico Santander spolerede dog en fornem præstation af Helsingør, der undervejs i anden halvleg vendte 1-3 til 3-3.

Trods nederlaget på 3-4 ser Helsingør-træner Christian Lønstrup kampen som "en positiv oplevelse".

- Det ændrer lidt mine spilleres selvopfattelse, i forhold til om de har niveau eller ikke har niveau til Superligaen, som har været et tema.

- Efter kampen sad de tilbage med en fornemmelse af, at de havde været med til at skabe en vanvittig oplevelse i Parken. Det bekræfter også nogle af de ting, som jeg ser fra spillerne, siger han.

Lønstrup blev ikke overrasket over FCK's faldende niveau i anden halvleg, hvilket han havde forberedt sine spillere på i pausen.

- FCKs dna har altid været - også dengang jeg spillede herinde - at når det går godt, og man fører med et par mål, slapper man lidt af og tænker frem mod næste kamp. Sådan har det altid været.

- Jeg havde faktisk forberedt dem på det i pausen, og det var jo meget sjovt, at man som træner nogle gange rammer rigtigt.

Helsingør er i forårssæsonen løbet ind i flere store nederlag, og netop det sad også i baghovedet undervejs i mandagens kamp.

- Når vi har tabt 1-6 mod OB og 1-6 i Brøndby, kan man godt gå ind til en kamp mod FCK med en frygt for, at det gentager sig, og det er ikke særlig sjovt.

- Frygten var der også, da vi var bagud 1-3 i pausen, men vi var med til at skrive noget historie. Hvem havde regnet med, at vi skulle stå i en superligakamp i Parken og have spillet tæt på uafgjort med FCK?, spørger han.

Helsingør er forsat sidst i Alka Superligaen, hvor der resterer en enkelt runde af grundspillet.

/ritzau/